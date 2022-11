Chema Giménez: “Lugo es la ciudad en la que volví a nacer para el voleibol"

"Lugo es la ciudad en la que volví a nacer para el vóley". ¿Hay algo más importante que pueda decir un profesional de este deporte? Seguramente no. Ante esa afirmación lo que corresponde es agradecer a Arenal Emevé Lugo, y a los lucenses en general, ese favor tan grande que le hicieron al voleibol cuando le demostraron a Chema Giménez que tenía mucho que decir en una brillante carrera deportiva. El murciano lo recuerda precisamente cargado de gratitud: "Fue la época en la que justo quise dejarlo y gracias a ellos volví, y de qué manera". Tras su paso por la Permanente pasó dos temporadas en Ibiza y de ahí a Castellón jugando para el Mediterráneo. Entonces las maletas fueron gallegas.

Cieza lo vio nacer, orgulloso de sus raíces, pero el receptor no suelta sus lazos con Lugo: "La muralla es el atractivo principal que hay en la ciudad. La catedra es muy bonita, el centro es increíble, la vida que hay allí me encanta y no puedo decir nada malo de ello, pasear por las calles del centro te hace pensar que estás en otra época. También paseaba por el río, la naturaleza, ver todo verde, totalmente diferente al sur de España". Este fin de semana regresará a la que fue su caa durante cuatro años: "Me espero un equipo como siempre, que pelea todo a todos los equipos, un pabellón en el que es muy difícil jugar siendo visitante, todo el que va ya sabe que va a sufrir, y me espero eso, un Lugo que va a jugar de tú a tú todos los puntos".

El jugador ahorrador analiza su papel en el último partido, en el que jugó como líbero: "Las sensaciones fueron buenas, gracias a este verano también con la selección, en la que tuve la oportunidad de hacer de líbero en uno de los partidos, y entrenar allí con gente que tiene un nivel altísimo. Aquí la última semana he ayudado al equipo tanto en recepción como en defensa". No es nuevo para él, por tanto, incluso si recuerda sus inicios, "jugué una Copa del Rey en esa posición con Ibiza", añade, a la par que bromea con Paquillo Fernández: "Mi hermano ya me dijo que no nos jugáramos el puesto, ya que vivimos juntos y nos tenemos que ver las caras las 24 horas, así que lo llevamos lo mejor posible".