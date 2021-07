Chico: "Estoy muy contento de emprender esta nueva etapa en el Almería"

Chico Flores vivió como jugador los mejores años de la UD Almería con Alfonso García al frente de la presidencia del club, pero también conoció los sinsabores de ver cómo el club no cumplía con sus compromisos contractuales una vez que abandonó la entidad rojiblanca, habiendo tenido que esperar muchos años para cobrar una importante cantidad económica que se le adeudaba. Ahora regresa a la cantera rojiblanca bajo la gestión de Turki Al-Sheikh y espera que esta nueva etapa sea al menos tan productiva como la anterior.

¿Cómo se gestó su regreso al Almería a nivel canterano?

Estoy muy contento, Almería me dio la oportunidad de poder debutar en Primera, venía de las inferiores del Barça y Almería me abrió las puertas y me fueron las cosas genial. Competíamos bastante bien ante Madrid, Barça o Sevilla, fueron de los mejores años del club y pude vivirlo con los compañeros y la afición. Almería siempre me ha tratado fenomenal a nivel de afición y estoy muy contento de emprender esta nueva etapa para aprender de los profesionales porque esto es totalmente diferente de mi etapa como jugador. Ahora intentaré hacerlo bien en los banquillos trabajando lo mejor posible.

La afición lo ha vuelto a recibir de forma calurosa.

Me da alegría que después de tantos años no se hayan olvidado de mí. Me impresionó que desde el primer entrenamiento me llegaran tantas muestras de cariño, que es algo mutuo. Como ya comenté, prometo trabajo e ilusión para ayudar con toda mi experiencia como jugador para transmitirla a los chavales del filial y del cadete. Con ganas de que salga un año lo más positivo posible.

¿Le vienen a la mente recuerdos de su etapa formativa ahora que dirigirá al cadete?

Ahora que lo vivo de otro lado intento transmitirles toda la experiencia acumulada, no solo como profesional, sino también cuando era joven. Inculcarles cosas positivas y también los errores cometidos para no repetirlos y estar lo más preparados posibles para cuando los requieran equipos superiores. Hoy en día todos los jugadores están muy preparados, la tecnología de hoy en día no es la que había antiguamente y cuando mejor preparados estén llegarán lo mejor posible.

¿Cómo ve al Almería de Turki Al-Sheikh?

Desde que me fui hace unos cuanto años siempre he seguido la trayectoria de la UDA, fue una lástima descender de Primera porque ni la afición ni la ciudad se lo merecía. Los dos últimos años tuvo la mala suerte de caer en los play-off, pero tiene a una plantilla de muchísima calidad e intentaremos que este año sea posible porque en play-off es muy complicado. Los detalles marcan la diferencia y esperamos que este año pueda ascender el primer equipo a Primera y los que vamos detrás hagamos el mejor trabajo posible por el bien de los chavales y del club.

Va a vivir reencuentros, como con Ángel Férez.

Ángel para mí es un gran profesional y persona, ya lo conocía incluso de las inferiores del Cádiz, cuando estaba de portero del primer equipo y luego coincidí en el Almería en mi etapa como jugador entrenando a grandes porteros como Diego Alves o Esteban. Es un gran amigo y el club ha acertado en colocarlo en el filial. Hay un gran cuerpo técnico porque Óscar tiene mucho recorrido y es una persona muy humilde y cercana. El buen ambiente después se transmite al campo y estoy contento con los reencuentros para que salgan las cosas bien.

¿Qué mensaje le traslada a la afición ahora como técnico de la Academia?

Siempre he intentando tener a la afición en mi corazón, ya he dicho que recibí mucho cariño cuando pude debutar en Primera y eso siempre fue mutuo. Le doy las gracias de nuevo por esta bienvenida y prometo trabajo, ilusión y ganas. Tras la pandemia espero que puedan llenar el campo y animen lo máximo posible al equipo tanto en casa como fuera y que entre todos pongamos al Almería donde se merece.