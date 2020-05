Corpas: "No estamos tan bajos a nivel físico como en verano"

José Corpas es uno de los jugadores rojiblancos que esta mañana se realizaba la prueba del Covid-19 y ha explicado la dinámica de la misma. El extremo jiennense considera que tienen una base física mínima para llegar en mejor estado a la pretemporada exprés que cuando regresan de las vacaciones veraniegas.

¿Cómo ha marchado la mañana con los test?

Es un poco extraño por las medidas de seguridad establecidas. Vi a todo el mundo con mascarilla sin poder juntarse en grupo ni saludarse. Las pruebas han sido de tres tipos y tendremos que esperar 48 horas para saber los resultados.

Parece que la prueba PCR es más desagradable que la serológica...

Sí, es un poco desagradable, la verdad. Tanto por la nariz como por la boca te meten un palo y te crea una sensación de malestar. Te empiezan a llorar los ojos, pero todo sea por saber qué está pasando en el cuerpo, si lo hemos pasado o intentar evitarlo si no lo hemos tenido.

¿Qué tal ha sido el reencuentro con los compañeros?

He coincidido con pocos porque hemos sido citados a una hora y han sido estrictos en el tema sanitario. No hemos podido hacer bromas y a algunos ni se le entendía con la mascarilla.

La imagen parecía más de ir al hospital...

Sí, es una sensación extraña, pero por ahí deben pasar todos los equipos para ver si se reanuda cuanto antes. Hay ganas pero también hay que ser conscientes de que estamos expuestos y es un riesgo que estamos dispuesto a asumir.

¿Nervioso por los resultados?

No, sí tienes esa cosilla por ver qué saldrá y le das vueltas a la cabeza por ver si lo has pasado o no. Lo que tenga que ser, será, esperaremos a los resultados. Tarda una media hora como mucho.

El viernes vuelta a los entrenamientos.

Hay que esperar 48 horas para saber el resultado de las tres pruebas y si fuera negativo, o lo hubiéramos pasado y estuviéramos inmunes, el día 8 estaríamos citados para empezar los entrenamientos.

Parecía lejana esa fecha...

Va a ser una nueva normalidad, en casa pensábamos más en no contagiarnos y estar sanos, sin coger el virus para que todo se solucionara. Ahora la realidad es empezar a entrenar y ojalá sea todo para bien de forma progresiva y pueda acabarse la Liga, que es lo que queremos todos.

El distanciamiento físico continúa, pero en su caso más que nada va a ser aislamiento...

Sí, aislamiento social e individual porque tenemos que entrenar solos. Habrá un máximo de 6 jugadores en el campo pero sin contacto con ellos, cada uno tendrá su parcela, llega, entrena, se monta en el coche y se va. Si es lo que debemos hacer hasta que Sanidad y la LFP diga lo contrario, hay que acatarlo. Es un protocolo estricto y la situación lo requiere viendo cómo está el mundo y España en particular. No podemos saltarnos las normas porque cualquier alteración podría causar que el virus entre en ti y contagiarlo a los demás. Iremos bien protegidos desde casa sabiendo desde el día de antes el trabajo que tendremos que hacer y luego al acabar irnos rápido a casa.

¿Qué tal el deporte en la calle?

Me he encontrado bien, pensaba que iba a estar peor, sinceramente, pero está claro que todos hemos perdido ritmo y poco a poco vamos ganándolo. Lo recuperaremos rápido por las ganas e ilusión de que esto vuelva.

¿Está como si fuera una pretemporada normal o no parte tanto de cero?

No estamos tan bajos como en verano al trabajar bastante en casa con el material facilitado. Físicamente hemos bajado, pero no estamos tan mal, es más fácil recuperar el estado físico aunque no hemos podido esprintar ni tener contacto con el balón. Físicamente sí hemos bajado, pero no creo que cueste tanto.

Habrá que evitar las temidas lesiones...

La cabeza quiere una cosa pero el cuerpo te pide otra y hay que mantener un equilibrio porque llevamos casi dos meses parados sin hacer trabajo de fuerza específico y hay que ser conscientes para ir poco a poco cogiendo el ritmo.