Corpas, hecho a sí mismo

José Corpas se autodefine con un término que los anglosajones designan como self made man, esa persona que logra sus objetivos a base de coraje y no cejar en el empeño. Su historia, la de llegar al fútbol profesional con 27 años tras pasar nueve en el modesto Linares y una temporada trampolín en el Marbella, reafirma esa convicción: "Hay mucho trabajo hasta llegar aquí y me acuerdo de donde vengo. Nadie me ha regalado nada. Sí me dieron la oportunidad de competir en Linares, estaba en los juveniles y con la desaparición del CD Linares y la fundación del nuevo club contaron conmigo, por lo que estoy agradecido a las personas que hicieron posible que siguiera jugando al fútbol. Paso a paso, desde mis inicios en el Linares, al Marbella y al Almería, les estoy eternamente agradecido".

Sus palabras ayer en sala de prensa rezumaban humildad, esa cualidad que empieza a caracterizar al equipo armado por Fran Fernández, la de un jugador que ha pasado de jugar en el municipal de Huércal a hacerlo en el Mediterráneo: "Es un premio al trabajo. He tenido la suerte de contar para los entrenadores a base de trabajo y más trabajo. Almería es un sitio espectacular, he venido con el Linares a jugar en Huércal o El Ejido y ahora estar en Segunda lo afronto con ilusión, ambición y ganas de entrenar para contar para el míster".

La autocrítica también figura en su vocabulario y admite tener aprendida la lección tras su expulsión en el Nuevo Arcángel: "Para mi parecer vi una cosa injusta que estaba ocurriendo en el campo, intento levantar al compañero. Quería interesarme por Álvaro al sufrir un codazo y sacar rápido proque íbamos perdiendo y quedaba poco tiempo. El árbitro toma esa determinación, no voy a juzgar si buena o mala, pero es cierto que he aprendido y no volverá a pasar".

La roja le costó no jugar ante Las Palmas y eso podría derivar en aparecer en el once copero ante el Reus, rival del que no se acaba de fiar pese al triunfo en Liga: "El Reus va a venir a competir al máximo al igual que nosotros. Han tenido algún problema en cuanto a fichas de jugadores, pero es un equipo que trata muy bien el balón. En Gijón se pusieron por delante y nos pondrán las cosas difíciles. Si trabajamos como lo hacemos, lograremos la clasificación".

Un aspecto que destacaba el ex del Marbella es la comunión que empieza a alcanzarse con el graderío, que responde a los estímulos que el equipo le ofrece tras un tiempo aletargado por las malas campañas previas: "Jugando en casa con nuestra afición ya se vio ante Las Palmas que ganamos 3-0 pese a estar llamados a subir a Primera. La afición es un pilar importante del club y desde dentro notamos cuándo está enchufada. Con la entrega, trabajo, ilusión y ambición que demuestra el equipo en el verde creo que eso se va a seguir manteniendo".

Para Corpas, la clave del éxito radica en anteponer solidaridad a egoísmo: "Todo el equipo tiene mucha ilusión y espera esa oportunidad trabajando día a día. Cuando ocurre la aprovecha, esa es la grandeza, que por encima de una individualidad está el equipo".