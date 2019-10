Corpas: "Hay que llamar a la tranquilidad ante el runrún de cinco jornadas sin ganar"

José Corpas pide a la afición mantener la calma pese a la mala racha en la que se encuentra inmerso el equipo, que solo ha sido capaz de sumar tres puntos de los quince últimos en liza: "Hay que llamar a la tranquilidad, se ha creado un runrún porque llevamos cinco jornadas sin ganar, pero el equipo está trabajando bien y da el máximo cada domingo. Contra el Lugo no fue nuestro mejor partido, pero tuvimos ocasiones que no se metieron. No hay que desesperarse. Son rachas porque esto es fútbol y no pasa nada".

Viendo el vaso medio lleno, el jiennese recordaba que pese al bache que atraviesan el equipo mantiene la segunda posición de la tabla, eso sí, con el décimo clasificado a tiro de un triunfo al haber perdido todo el colchón acumulado durante las seis primeras jornadas: "Llevamos cinco jornadas sin ganar y seguimos segundos porque todo el mundo pincha. Corregiremos los errores del pasado para poder lograr la victoria".

El sábado toca visitar Santo Domingo, donde espera el Alcorcón de Fran Fernández, el técnico que le brindó la ocasión de debutar en el fútbol profesional: "Siempre es reconfortante reencontrarte con personas que te han dado la oportunidad de debutar en Segunda, pero nos centramos en el partido ante el Alcorcón en sí. Optaremos a la victoria".

Del cuadro alfarero destaca que pese a no haber arrancado muy bien en su feudo, es muy peligroso: "El Alcorcón tiene buenos jugadores y es un gran equipo. En Gijón ganaba 0-3 al descanso, hay que sudar porque Segunda es una competición muy especial. El campo del Alcorcón por sus reducidas dimensiones se hace más complicado, pero hay que olvidarse de excusas y centrarse en el trabajo diario para ganar el partido, lo demás sobra".

En el plano personal, admite que se comió mucho la cabeza por la ocasión fallada ante el Lugo, que pudo significar el 0-1: "Al acabar el partido piensas cómo ha sido tu actuación. Le he dado muchas vueltas al partido del Lugo por mejorar si se me presenta otra vez esa ocasión poder finalizar mejor. Pensé primero el palo corto y luego la picada, que no me salió bien. Unas entran y otras no".

De lo que no tiene dudas Corpas es de que el equipo mantiene sus señas de identidad distintivas: "El equipo tiene sus señas de identidad bastante claras. Mi ocasión es de una presión alta por robo de Sekou. Cada partido es un mundo y no podemos fijarnos en lo que hacíamos antes y ahora no. Tenemos ambición e ilusión y tarde o temprano llegará la victoria".