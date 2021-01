Corpas: "El trabajo no se negocia, se está perdiendo el dejarse los huevos"

Sin hacer mucho ruido, José Corpas se ha convertido en centenario en su tercera temporada como rojiblanco y es uno de los capitanes del actual plantel, además de su segundo máximo realizador. El de Baños de la Encina insiste en que la clave de todo está en el trabajo y confía en que este año sí será el del ascenso a Primera.

¿Cómo sienta ser ya centenario?

Cien partidos no se cumplen todos los días. Aquí estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me dieron y deseando sumar el 101 y muchos más. Me acuerdo de mi primer partido oficial, que fue el debut en el Carranza contra el Cádiz.

¿Qué ha cambiado desde entonces?

Me adapté rápidamente a la Segunda División. Tuve la suerte de tener unos compañeros que me ayudaron muchísimo, además de a Corona y su equipo, junto con el míster, que vieron que podía rendir en Segunda. El vestuario me ayudó y he crecido en todos los aspectos. En lo profesional al saber decidir y que en esta categoría no te puedes equivocar, dando siempre el máximo. En lo personal llevo tres años y prácticamente no había salido de mi pueblo, pero me acogieron genial.

Es uno de los capitanes y el segundo goleador del equipo, ¿vive un sueño?

Siempre me he puesto metas a corto plazo. Estaba en el Linares y tenía la meta de esa temporada, firmé por el Marbella y la meta fue jugar play-off. Luego firmé aquí para hacerme con minutos y después con un puesto en el once. Poco a poco he ido superando esos retos y ahora quiero más. Soy ambicioso porque no me conformo con lo que tengo y ojalá pueda aportar para subir a Primera.

Esta temporada empezó como suplente y luego se ganó el sitio...

Al principio no contaba mucho para el míster. De hecho hubo partidos que jugué tres minutos y en mi cabeza no estaba el rendirse. Cuando las cosas van bien sigo y cuando van mal trabajo el doble. Nadie regala nada porque el verde no engaña, por eso estoy contento de estar en el once.

Corpas: "Cuando las cosas van bien sigo y cuando van mal trabajo el doble. Nadie regala nada porque el verde no engaña"

¿Cómo lleva la capitanía?

Es un orgullo y una responsabilidad. La plantilla es muy joven, con muchos jugadores que no conocen la categoría e intento ayudarles en cuanto a la experiencia y centrarlos en el juego, dejando los factores externos que nos puedan rodear. Lo principal es tener buenas palabras porque sabemos que el fútbol es un juego de errores y estamos expuestos a eso, hasta los más grandes fallan. Cuando todo va bien todo el mundo está, pero cuando van mal el equipo está mentalizado para animarse.

¿Qué hablan en los minutos previos a saltar al césped?

Entre todos tenemos que aportar la experiencia que cada uno lleva. Antes de cada partido el míster habla y algunos dicen algunas palabras. Lo bueno es que todos apoyan al que tiene al lado, eso es otra clave del éxito, que todos quieren apoyar al compañero y eso se demuestra tanto dentro como fuera del campo.

Es el 21º jugador con más partidos en la UDA, a solo seis de un mito como Pellerano, ¿qué le dicen esos números?

Quiero dejar huella ascendiendo a Primera, esa es la ilusión de cualquier futbolista, ayudando en los minutos que tenga y, si se logran otras cosas, pues también ilusionado y agradecido. Pero estoy focalizado en el ascenso porque creo que este año ya nos toca.

¿Cree que ha cumplido con las expectativas?

Tengo muy metido que el trabajo no se negocia, estés más o menos acertado y metas más o menos goles. En el mundo del fútbol eso es imprescindible y ahora que se ve otro tipo de fútbol parece que se ha perdido un poco la ilusión y la ambición, el "dejarse los huevos".

¿Cómo se presenta el duelo ante el Sabadell?

Ya hemos saboreado la victoria contra el Alavés y en mente tenemos el partido del domingo, no están bien posicionados, pero habrá que estar al 100% para poder ganarles.

¿Qué mensaje le manda a la afición ante el inicio de la segunda vuelta?

Ojalá que esta pandemia le haya tocado de la forma más leve posible porque la situación es muy difícil y cada día va a peor. En lo deportivo que apoyen como hacían en el Estadio porque cada vez queda menos para volver a ver gente animando. Daremos guerra hasta el final para lograr el ascenso y entre todos juntos lo conseguiremos.