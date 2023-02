El Costa de Almería Roquetas mantiene el liderato por una gran defensa ante el BM. Ikasa

Este pasado fin de semana el Costa de Almería Roquetas tenía uno de esos largos y complicados viajes a Madrid donde esperaba el Ikasa BM. Boadilla, tercer clasificado, para la disputa de la decimooctava jornada del Grupo D de la División de Honor Plata Femenina.

Así comenzaba el choque con un gran nivel defensivo de las del sur, que sabían que era la única forma de poder parar al potencial ofensivo de las de Ikasa. Aprovecharon las buenas defensas y una gran actuación de Andrea Moreno bajo los palos, para correr contraataques e imponer un gran ritmo que les permitió llevar la voz cantante en los minutos iniciales. En el descanso el marcador reflejaba 7-11, dejando ver que este partido para las madrileñas era diferente, ya que su faceta goleadora, llevaban una media de casi 30 goles por partido, y su velocidad para el contraataque se veía paralizada por las almerienses que estaban rindiendo a un nivel altísimo.

No iban a dar su brazo a torcer las de Roberto Plaza, y ya en la segunda parte, con una defensa abierta de 5:1, pusieron en aprietos a las almerienses que estuvieron sin anotar durante 7 minutos y les permitió acortar la distancia en el electrónico a las madrileñas. Pero no fue suficiente por parte de las de Ikasa para alcanzar en el marcador a las almerienses, que se llevaban los 2 puntos vitales de vuelta a casa con el 17-20 definitivo.

Tras el encuentro Agustín Collado, preparador almeriense, se declaraba muy feliz con la victoria y la imagen seria mostrada por el equipo. “Hemos vuelto a rendir a un gran nivel, sobre todo defensivo, que con la ayuda de Andrea Moreno que ha tenido una actuación excelente, dejó a uno de los equipos mas goleadores, en 17 goles. Competimos muy bien a pesar de no hacer un gran partido a nivel ofensivo. En ataque no tuvimos ritmo de balón necesario para desequilibrar con mas facilidad y contundencia, pero nos adaptamos a la exigencia del partido y luchamos hasta el final para llevarnos la victoria. Aun faltan 8 finales para que la liga se decida y tan importante era este partido como el de la semana que viene, así que no hay tregua, nueva semana de trabajo y a por la siguiente”.

Y es que esta victoria importantísima ante un rival directo permite al Costa de Almería Roquetas liderar una semana más el grupo D de la División de Honor Plata femenina con 31 puntos, uno más que su inmediato perseguidor, el BM. Sanse. Pero ya aleja a cuatro puntos, mas el golaverage particular, al propio Ikasa que ocupa la tercera posición, y al UCAM Murcia, con 27 puntos tambien. Hay que recordar que únicamente las dos primeras posiciones daran plaza en los cruces para el ascenso.

El siguiente enfrentamiento de las almerienses será este próximo sábado, a las 18:30 horas en el pabellón Infanta Cristina donde el Costa de Almería Roquetas recibe al BM. Leganés madrileño que ocupa la novena posición en la tabla.