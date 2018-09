Cuenta atrás para reinaugurar el Juan Rojas como campo para el oval

“Quisiera expresar mi agradecimiento personal al Ayuntamiento de Almería, a su equipo de gobierno y al grupo municipal de Ciudadanos, así como a todos cuantos han hecho posible que, después de treinta años, el primer campo de rugby de Almería sea una realidad”. Miguel Palanca, en nombre del club al que preside, ha querido comenzar la semana más importante de la historia oval de la provincia en un tono de gratitud, extendido a quienes han participado de una manera u otra en un lustro último de luchas, reivindicaciones y avances. Así, ha querido dar las “gracias al PMD, a todos sus técnicos y a las empresas que van completando las obras” del Juan Rojas, pero ha trasladado “el reconocimiento de más de 900 familias que a día de hoy vertebran el proyecto social en el que se ha convertido URA”, los auténticos protagonistas de un día histórico.

Será el próximo sábado cuando, ante la presencia de todo el rugby andaluz y una alta representación del deporte oval nacional, un recinto deportivo señero como es el Estadio Municipal Juan Rojas vuelva a la vida de la mano de una modalidad que llegó a Almería hace tres décadas para quedarse, y que en los últimos tiempos ha experimentado un crecimiento sin igual, tal y como ha dicho Palanca con números como argumento, “tenemos 18 equipos, uno de ellos en la segunda máxima categoría nacional de nuestro deporte”, ha matizado, pero ante todo apoyado en lo que es imposible de contabilizar pero que resulta algo básico, como los valores: “Somos el único deporte de la provincia que practica la inclusión, nuestra Fundación URA Clan ha llegado para garantizarlo aun más y en nuestras filas hay personas de todas las edades y capacidades”.

El presidente unionista ha utilizado la palabra ‘deporte’ en lugar de ‘club’ con la idea de dejar claro algo fundamental: “Existen muchas modalidades deportivas, sentimos un profundo respeto y admiración por todas esas personas que en Almería se dedican al deporte en general, pero a la vez queremos exigir ese mismo respeto, ya que a veces algunos deportes confunden un ‘club’ con una modalidad deportiva, y no es así”. En ese sentido, no es la primera vez que Palanca ha hecho las cuentas para afirmar que en el entorno más cercano de la capital hay casi una veintena de campos de futbol “algo que nos parece fabuloso, y solo va a haber un campo de rugby”, ha subrayado antes de ser muy rotundo: “Por favor, respeto, que nos vamos a dejar la vida en ello porque esto no es sino un nuevo principio que viviremos sin olvidar lo antes caminado”.

Efectivamente, y siendo conocido el modo de pensar y vivir rugbier, “disponer de una instalación que acoja a Unión Rugby Almería ha dejado desde ya de ser la meta más importante a alcanzar, a ser un renacimiento, un nuevo principio de camino, una nueva salida”. Palanca lo ha explicado claramente: “Queríamos llegar hasta aquí, pero con la intención de mirar al horizonte, así que nadie se lleve a engaños sin valorar que esto es un logro histórico, pero desde el que fijarse otros que a día de hoy puedan seguir viéndose como inalcanzables”. De hecho, y teniendo muy presente que “nada impide la practica del rugby, que es un deporte que ha venido a movilizar y dar un aire fresco al deporte en general en la provincia de Almería”, el mandatario cruzado ha puesto el acento en que “nuestro camino va siendo imitado por muchos, incluidos los más grandes”.

URA está integrado por personas de todas las condiciones físicas, económicas y sociales, de todas las capacidades, pero sin considerarse ni querer ser dueño de un modelo: “No tenemos ‘copyright’, somos solo padres y familias y estamos encantados de que nuestra actividad sirva para movilizar al deporte en general; estamos muy orgullosos de ello”. Con el arropo nacional y regional, siendo la sede de la IV Gala del Rugby Andaluz como preámbulo a un programa que se ha diseñado para que todos los estamentos y equipos de club sean partícipes del histórico momento de la inauguración de Juan Rojas, Miguel Palanca se ha congratulado “del peso que Almería ya tiene en los dos contextos, en España y en Andalucía, en los que se reconoce el trabajo que se está haciendo aquí y en los que nuestra provincia disfruta de una imagen de dinamismo y saber hacer”.