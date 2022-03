Curro: "La intención es ser un equipo camaleónico"

Curro Sánchez firmó el pasado verano procedente de la SD Ponferradina para tener un papel protagonista a priori en la búsqueda del ascenso a Primera División, pero la gran competencia que hay dentro del vestuario rojiblanco ha relegado al centrocampista sevillano a un papel secundario que asume con deportividad destacando la gran polivalencia de todos los compañeros y el carácter "camaleónico", según sus propias palabras, del plantel que ha construido Rubi.

¿El duelo del lunes es de los grandes?

Será un partido bonito, los dos estamos arriba peleando por los primeros puestos y un histórico como el Tenerife y el Almería siempre es bonito para disfrutarlo.

¿Los que se avecinan ya son partidos extremos todos?

Para quienes no viven el día a día creen que por perder un partido hay un bajón, pero mentalmente estamos fuertes y sabemos que las 10 últimas jornadas son importantes y por no ganar un partido no vas a dejar de pelear. Hay que ser inteligentes e intentar sumar fuera de casa.

¿Prevé un partido ajustado en Tenerife?

Puede pasar cualquier cosa, pero iremos a por los 3 puntos ambos. Ellos porque juegan en casa y quieren agradar a su afición y nosotros porque llevamos esa mentalidad. Si luego se da de otra manera y se suma uno, pues bueno, pero la intención es lograr los 3.

¿Los de Ramis son un rival distinto a lo que se estila en la categoría?

Es bastante regular, encaja pocos goles y es difícil hacerle gol. Cualquier equipo tiene partidos malos, pero están siendo muy regulares. Perdieron en casa 1-4 ante el Valladolid y era difícil levantarse. Ellos lo hicieron, salen a morder en casa y debemos estar concentrados.

Curro: "A principio de temporada si nos dicen que íbamos a estar en ascenso directo todos lo hubiéramos firmado"

¿Cómo se explica haber sumado solo un punto de seis posibles?

Sales del Lugo algo jodido porque merecimos más y ellos estuvieron muy acertados. Nuestra mentalidad era de bajón, no sabíamos por qué se escapó, pero ya pensamos en el Tenerife, en sacar los 3 puntos sin mirar atrás. A principio de temporada si nos dicen que íbamos a estar en ascenso directo todos lo hubiéramos firmado. Ahora nos quedan finales y hay que ganar todo lo que se pueda.

¿Prevé un partido de ritmo bajo?

Cuando juegas el primero o el último tienes la ventaja de saber cómo quedan los rivales directos, pero tenemos que pensar más allá de eso y estar concentrados de inicio. Habrá momentos en los que el partido se rompa más, pero ambos estaremos muy concentrados.

¿Qué tal las sensaciones ahora que se acerca el tramo decisivo?

Ahora es cuando se juega todo. Somos un equipo regular, quitando ese tramo después de Navidad con las bajas por el Covid y las lesiones. Nos reponemos de la adversidad y eso es importante al aspirar al ascenso para triunfar.

¿Cómo está viendo la forzosa readaptación defensiva?

Las circunstancias son las que son, se han firmado dos compañeros que se están adaptando bien. Rodrigo debutó y lo hizo bien, con poco ritmo porque estaba sin jugar. Nelson llegó con buenas sensaciones y la intención es ser un equipo camaleónico para que todos lo hagamos lo mejor posible si nos toca jugar en otra posición distinta.

¿Qué tal lleva no verse en el once inicial?

Me considero un profesional y si el Almería puso los ojos en mí fue porque confiaba. Vengo a darlo todo y daré todo lo posible jugando o desde el banquillo. Hay mucha competencia y hay que adaptarse a las circunstancias. Ahora no entro de titular, pero Curro sigue siendo el mismo y tiene las mismas ganas de jugar.

Se le ve más fuerte en el aspecto físico...

Desde que pasé el covid tuve una racha regular, me costó volver a encontrarme bien y ahora con Álvaro y Víctor en el gimnasio estamos dándole más cancha y se está notando un poco.