Darwin: "En Uruguay no me cuidaba mucho, acá senté cabeza; René y Balliu me tienen controlado"

En un ejercicio de honestidad poco común entre los futbolistas profesionales, Darwin Núñez reconocía en su comparecencia de prensa tras el primer entrenamiento de la semana que ha cambiado sus hábitos para convertirse en un gran jugador y quiénes son sus referentes dentro del vestuario: "En Uruguay no me cuidaba mucho, vivía con mi familia y mi referente en Peñarol era el Cebolla Rodríguez [ex del Atlético de Madrid]. Acá senté cabeza y me puse las pilas para que me vaya bien en mi carrera. René y Balliu me tienen controlado”.

El pichichi rojiblanco (ya suma 9 dianas) confiesa que en las primeras jornadas le costó adaptarse al tener que viajar para cumplir los compromisos con su selección: "Ir con la selección me apartó un poco del grupo, era mi sueño, pero ahora estoy con ellos y los referentes siempre me dijeron que tuviera cabeza para cuidarme y comportarme mejor. Me ayudaron mucho. Espero seguir con la racha”.

Ahora admite sentirse feliz por haber cruzado el charco para cumplir su sueño en Europa: "Hay mucha competitividad y la intensidad es mayor, por no hablar de los campos. Fue un salto muy grande venir a Europa a estas canchas hermosas. Estoy feliz de estar en Almería”.

Con tres victorias consecutivas, espera que ante el Elche puedan mantener la racha, para lo cual receta trabajo y humildad: "Venimos de una linda racha, de ganar tres partidos, pero hay que seguir trabajando duro, con mucha humildad porque la segunda vuelta se va a poner difícil yendo primeros. Es fácil llegar, pero difícil mantenerse".

Lo que destaca por encima de todo es que el grupo ya ha cogido los conceptos que Guti quería inculcarles, si bien deben mejorar los primeros tramos de los partidos: “Entrenamos para hacer las cosas mejor y debemos seguir adaptándonos a lo que quiere el míster para no entrar dormidos al campo, sino con otra actitud para que no nos cueste el partido. En lo personal estoy cómodo porque me adapté rápido al juego del equipo”.

Para terminar, Darwin Núñez manifestó que Turki Al-Sheikh está disfrutando en su convalecencia con haber alcanzado el liderato de la tabla: "Hablamos con el presidente por vídeo y estos partidos le están dando mucha fuerza. Ojalá que todo salga bien”.