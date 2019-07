David Cabello: "Debemos tener los pies en el suelo"

-¿Cómo afronta su primera etapa al frente del CD El Ejido?

Muy ilusionado con el proyecto que me han encomendado. Es una entidad la cual en esta última temporada ha sufrido muchísimo, sobre todo con la consecuencia de jugar al final por no descender, consumándose por desgracia el descenso en los últimos partidos de competición. Lo que nos queda es volver a ilusionar a nuestra afición, hacer disfrutar a la gente y hacer un equipo que realmente haga disfrutar a los nuestros.

-¿Qué señas de identidad pretende instaurar en su conjunto?

Lo que cualquier entrenador y entidad quiere en sus equipos. Ser equipos muy comprometidos con la causa, el club, la ciudad y todo lo que conlleva llevar el escudo del CD El Ejido en el pecho. Estar a la altura, demostrar y luchar por ese escudo y esa ilusión que tenemos que generar en nuestra gente.

-¿El ascenso es una obligación?

Hablar a día 10 de julio (fecha en la que se realizó esta entrevista) de ascenso me parece una utopía. Tenemos que tener los pies en el suelo, sabemos de las dificultades que nos vamos a encontrar en la competición, con los demás clubes. Pero, no cabe duda, que no nos vamos a poner ningún techo y vamos a intentar luchar por todos los objetivos que se puedan cumplir a lo largo de la competición. Hablar de ascenso ahora, no me lo plantearía como una obligación. Evidentemente no vamos a renunciar a nada absolutamente a nada. Poco a poco con los jugadores que vamos a ir presentando y van a estar en nuestra plantilla con eso lo vamos a decir todo.

"Tienen que ser jugadores comprometidos con el proyecto, lo primero que quiero escuchar de ellos es que quieren jugar en el CD El Ejido"

-El club está realizando una enorme renovación en el plantel para la nueva temporada, ¿qué prototipo de futbolista busca David Cabello?

Lo primero tienen que ser jugadores comprometidos con el proyecto, quiero escuchar de ellos que quieren jugar en el CD El Ejido. A partir de ahí busco jugadores inteligentes, capaces de leer cualquier situación que pueda plantear cualquiera de nuestros rivales. Sobre todo busco talento, vamos a intentar ser un equipo protagonista, que la gente se sienta cómoda cuando tenga el balón. A partir de ahí nos tendremos que adaptar a los diferentes contextos que nos podamos encontrar.

-¿Ha cambiado la confección del plantel tras las salidas del presidente Pierre Mevy y el Director Deportivo Jean Calvé?

Evidentemente cambia. Cuando había un Director Deportivo que viene de fuera con conocimiento de futbolistas de otros países en ese momento se pensaba mucho en jugador extranjero. En el caso de ahora es todo lo contrario, vamos a intentar firmar a cualquier jugador que hayamos visto jugar en directo. Futbolistas que hayamos controlado durante varias temporadas y sobre todo saber que nos va a dar rendimiento de inmediato.

"Debemos intentar que estos chicos su objetivo y principal pensamiento esté en la primera plantilla. Si ven al primer entrenador de la primera plantilla viendo los entrenamientos y sus partidos les generará mayor ilusión si cabe"

-¿Qué papel tendrán los integrantes del Berja CF esta temporada?

Es una obligación estar atentos y pendientes de cada jugador que pueda tener la entidad ejidense. Debemos intentar que estos chicos su objetivo y principal pensamiento esté en la primera plantilla. Si ven al primer entrenador de la primera plantilla viendo los entrenamientos y sus partidos les generará mayor ilusión si cabe. Por nuestra parte vamos a intentar poner todo lo que esté en nuestras manos para que ellos se sientan observados, se sientan valorados y realmente piensen que en cualquier momento pueden estar en el primer equipo. Para nosotros va a ser una pieza fundamental esta gente joven.

-El 17 de julio dan inicio a la pretemporada, conociendo ya que el primer amistoso será contra la UD Almería, ¿cómo se desarrollará este periodo de preparación?

Este periodo de preparación es, sobre todo, para que los chicos se puedan conocer entre ellos e intentaremos que de alguna manera esos conceptos importantes que tiene que tener nuestro equipo los vayan adquiriendo. Ir creando y formando ese grupo de jugadores que nos hagan ilusionarnos y el espectador le guste lo que pueda ver sobre el terreno de juego.

"Poder aceptar una invitación por parte de un club como el Almería de Segunda División A, que encima quiera venir a nuestro estadio a jugar, es algo que no podemos rechazar"

-Importante jugar contra entidades de superior categoría durante la pretemporada.

En un periodo de pretemporada buscamos un poco de todo. Habrá momentos en los que juguemos con rivales de inferior categoría y en otros de superior, como puede ser el caso del Almería. Para nosotros el poder aceptar una invitación por parte de un club como el Almería de Segunda División A, que encima quiera venir a nuestro estadio a jugar, es algo que no podemos rechazar. Sabemos que no es el mejor momento después de cuatro días de pretemporada tan solo, creo que para el aficionado y el club era algo importante y por eso hemos aceptado jugar contra equipos en ese momento de la pretemporada.

-Esta campaña competirán en un grupo IX cargado de colosos de la categoría, ¿cómo se afronta medirse a tales rivales?

Personalmente es algo que me gusta y motiva, hace que me pueda superar. Va a ser una competición larga, pero va a imperar el que mejor trabajo realice. Nosotros estamos convencidos del trabajo que vamos a realizar, de los jugadores que vamos a tener y estamos convencidos de que vamos a estar luchando con los mejores. Sobre todo disfrutando, algo que me marco como objetivo siempre que empiece una temporada, que al final el trabajo que podamos realizar bien hecho, pero además hagamos disfrutar y nosotros también disfrutemos de ello.

"Es bonito volver a tu casa, pero solo pienso en el CD El Ejido, en sacar el mayor rendimiento a mi plantilla y ganar en todos los campos que sea posible"

-Vivirá dos partidos especiales contra el Poli Almería, donde jugó, y el filial del Málaga CF, en cuyas bases trabajó y entidad de la ciudad en la que se ha criado. ¿Cómo los afronta?

Son dos entidades, la más reciente la del Málaga, el equipo de mi ciudad. Son partidos especiales, pero en mi caso, es un partido más. Es bonito volver a tu casa, pero solo pienso en el CD El Ejido, en sacar el mayor rendimiento a mi plantilla y ganar en todos los campos que sea posible. En el Poli Almería jugué en la temporada 98/99, donde jugamos Play Off, vivimos una temporada muy bonita, por desgracia no se pudo conseguir el ascenso a Segunda División A. Los recuerdos y los amigos que he dejado en Almería son buenos, el volver ahí es algo que puede ser emotivo después de tantos años.

-¿Qué aprendizaje en dos clubes de LFP como son el Deportivo Alavés y el Málaga CF?

Ha sido algo que creo que es obligatorio esa formación que puede tener cualquier entrenador. En cualquiera de estas dos estructuras he tenido a mi alrededor gente muy preparada, muy capacitada y en la cual he intentado aprender. Me ha servido muchísimo para que se me diera este momento e intentar demostrar de alguna manera que en el fútbol profesional esos conocimientos que he tenido ponerlos en práctica. El trabajo es innegociable, vamos a intentar que el trabajo sea de mucha calidad y se pueda reflejar en el terreno de juego.

-Un mensaje para la afición.

Siempre que he trasladado un mensaje ha sido uno de optimismo, renovar las ilusiones. Se van a sentir muy a gusto y cómodos con lo que van a ver en el terreno de juego. Nuestros jugadores van a hacer disfrutar y van a hacer vibrar a nuestra afición. Espero que se sientan identificados con ellos y podamos vivir un año bonito, agradable y podamos conseguir objetivos importantes para el club.