David López: “Boiro con el voleibol es una maravilla”

Con 1-0 en contra y el segundo set tremendamente igualado en su recta final, desde el banquillo, y tras una semana muy dura por problemas lumbares que le obligaron a quedarse fuera de los entrenamientos, David López saltó a la pista con una única misión: bloquear. Cogió el sitio de Andrés Portero, leyó la jugada y puso un gorro al que dio la celebración merecida, por haber dejado atrás los dolores y por lo que iba a suponer en el partido. 23-25, 1-1, y Unicaja Costa de Almería escribiendo su épica particular en medio de circunstancias muy adversas. El joven central malagueño tan solo salió con esa misión, pero sintió el partido en Melilla como solo los profesionales saben hacerlo: “Lo viví con mucha intensidad, lo disfruté muchísimo y acabé afónico, y eso que salí solo para bloquear”. Pensamiento de grupo, el que conduce al éxito.

De hecho, rememorando ese momento y todos los demás vividos, “pese a todas las dificultades, la lesión de Raúl, que faltaran tantos receptores, pero bueno, se sufrió y se sacó”, al jugador ahorrador se le pinta una sonrisa en la cara por cómo explotó con su decisiva acción y con todas las demás de sus compañeros: “Cuando salí yo tenía en la cabeza que ponía el gorro, que lo ponía, que lo ponía… y cuando lo hice, pues eso, lo celebré gritando ‘¡lo ponto, lo ponto, lo ponto!’, porque fue un punto de gran importancia, y el haber entrado y conseguirlo fue una alegría enorme”. Además de que “esta victoria se disfrutó muchísimo”, su valor va más allá de los meros dos puntos sumados en la clasificación: “Si hemos sacado un partido así, contra Melilla en Melilla, yo creo que podemos ganarle a cualquiera, estando todos, e incluso sin estar todos, estando unidos, podemos ganarle a cualquiera”.

La confianza del grupo en el propio grupo era ya muy alta desde la pretemporada, y sin embargo se ha ido a más conforma avanza la convivencia y las cosas ya son tal y como se esperaban en referencia al rendimiento. Queda mucho camino y aun no ha llegado la mejor imagen de Unicaja Costa de Almería, pero David López deja claro lo que es un clamor: “Ahora ya es a muerte con todos los equipos, sin que se menosprecie a ninguno, y a darnos ‘de hostias’ por la liga”. La base de eso es todo un trasfondo de trabajo compartido en el que el compañerismo da paso a la rivalidad en casa sesión de entrenamiento: “Nosotros hacemos los entrenamientos muy, muy competitivos, nos damos hostias todos con todos y aquí nadie se libra, del más viejo al más joven, de un competitivo a tope”. Encima, tanto él como los demás, disfrutan.

Eso fue lo que hizo, aprovechar cada momento y exprimir la experiencia, cuando en el año 2018 le llegó la oportunidad de saltar al voleibol profesional. Fue justamente en Boiro, Superliga 2 por aquel entonces, un lugar y un club que no olvidará nunca: “Me abrieron las puertas del club, yo fue allí encantado, con dos amigos míos, que fueron también, y aquel año fue muy bueno; a Boiro lo tengo dentro del corazón, ya que además de ser mi primer año profesional, la verdad es que me lo pasé muy bien y aprendí mucho, me acogieron muy bien en el club, el pueblo muy comprometido con el vóley, y aquello es una maravilla; lo recuerdo con mucho cariño”. Tampoco ha pasado demasiado tiempo, puesto que después han sido solo dos temporadas en medio antes de llegar a Unicaja Costa de Almería, ambas en Manacor.

David López se hizo mayor de edad en tierras gallegas y ahora, a sus 21 años, que acaba de cumplir, le alegra mucho poder medirse a Boiro en Superliga, recibir a los que fueron sus compañeros, “Pablo Nieto, Mario Iglesias, Chicho… siguen estando ahí”, gente con la que tiene “una buena relación” y con la que espera el reencuentro antes y durante el partido de este sábado. Advierte que será complicado, porque el cuadro gallego se ha reforzado muy bien y ha encontrado ya un buen nivel de vóley con el que puede hacer mucho daño y llegar muy lejos: “Han perdido para este año a Joaquín Gallego, pero se reforzaron muy bien con Levandoski, un central que dio mucho de lo que hablar en Textil, y lo cierto es que con el opuesto cubano Romero y Benavidez por cuatro están jugando muy bien, han encontrado su juego y vienen aquí a ponernos las cosas muy difíciles”.

Por parte del equipo ahorrador, el malagueño avisa de que va a más y de que su estado actual es muy bueno: “Nosotros vamos muy preparados, tenemos la energía a tope, con muchas ganas, tenemos a un Pablo Kukartsev que viene de haber sido, en mi opinión, MVP de la jornada, tenemos a Miki, a Jorge y a mí de centrales, que vamos a ponerle las cosas difíciles a quien se ponga en frente, hemos recuperado a Igor Jovanovic, aunque Andrés Portero está cumpliendo muy bien, y sé que todos vamos a darlo todo para ganar el partido, y que sea 3-0 si puede ser”. Factor clave, la afición: “Necesitamos que venga cuanta más gente, mejor, así nos sentimos más dentro, más activos en el campo y nos da esa energía ‘plus’ para hacer el máximo esfuerzo en el partido”. Si se gana, con dedicatoria: “Lamentablemente tenemos la baja de Raúl, que había empezado fuerte su primer año en Superliga, y le digo que sea paciente, que se recupere bien y que pronto regresará a la pista”.