El Dépor, con un día más de descanso

El Almería afrontará el partido de semifinales de la Copa del Rey Juvenil con un día menos de descanso que su rival. Si el Real Betis no accedió a la petición del Almería de adelantar el encuentro a las 12:00 horas del sábado, al jugarse el encuentro del primer equipo la tarde de la jornada sabatina, el Deportivo de La Coruña sí disputará la liga el sábado (18:30 horas) al no poner inconveniente el Bansander. Los cántabros, que ya no se juegan nada, le han hecho el favor al conjunto de Manuel Pablo a pesar de jugar como locales (el anfitrión decide el horario, pero si quiere fijarlo un día diferente al domingo debe contar con el visto bueno del visitante).

El propio Alberto Lasarte reconoció en UDA Radio que el Betis denegó la propuesta almeriense, como ya ocurriese en su día con el Sevilla: "Solicitamos al Betis jugar el sábado y a la federación, el jueves. Me consta que la federación llamó al Betis para jugar el sábado. El Betis no tiene Copa. Tenemos que rotar. No voy a consentir que etapa formativa un futbolista juegue cuatro partidos en nueve días". El encuentro será el domingo, a las 12:00 horas, en Huércal de Almería. Lasarte ha decidido no entrenar esta semana en césped natural, superficie que se encontrará en Copa, al priorizar por el momento el duelo frente a los sevillanos. Sí lo hará en León el lunes y el martes.

Los horarios aún no están fijados, aunque el club almeriense espera que la suya sea la segunda eliminatoria al tener el viaje más cercano de los cuatro semifinalistas (los otros son el Athletic y el Real Madrid), además de las peores comunicaciones, teniendo que recorrer los 900 kilómetros que separán Almería de León en autobús.