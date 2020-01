Derrota de URA Playcar en casa de Ingenieros (62-20)

Lo mejor es que hay tres partidos apasionantes antes del siguiente parón y que con el que se abría 2020 no se perdía nada. De hecho, se queda quinto pese a las tres derrotas consecutivas que ha completado el duelo ‘desequilibrado’ ante un equipo de categoría superior. Unión Rugby Almería nada pudo hacer para el sueño de la victoria, porque Ingenieros Industriales Las Rozas hizo una primera parte descomunal, propia de un equipo de División de Honor A, con un rugby al que aspirar en algún momento si se sigue creciendo. No hubo color, como se dice popularmente, o sí, ya que solo brilló el de las franjas horizontales azules y negras de los locales. En la segunda mitad, con la presión fuera a sus hombres en la charla de Nacho Pastor, ya decidido el choque, URA Playcar mejoró y se dedicó a probar y a ‘entrenar’ varias situaciones de cara a lo que es realmente su liga. En ese sentido, al descanso se llegó con un rotundo 40-6, más amplio incluso en el aspecto moral que en el numérico, y en la segunda parte el tanteo fue de 22-14, solo afeado con una tangana saldada con una roja a cada bando.

Simplemente, la primera parte fue un querer y no poder de los cruzados, cuya única baza pasaba por hacer un partido ‘largo’ a través de la posesión del oval y de la disciplina defensiva… pero no pudo ser desde el mismo inicio. Encajó dos ensayos por fuera, el primero tras touche que sirvió para montar un maul, y el poderío de delantera madrileño se hizo presente ya desde ese minuto 2, y el segundo con juego a mano de bella factura por el lado contrario, la izquierda. Entre medias hubo un golpe de castigo con patada centrada de Graciarena en la primera ocasión en la que Unión Rugby Almería Playcar entró en 22, con una touche jugada en corto. La primera melé, que fue a favor, se perdió de un modo muy claro, y los problemas defensivos, todo bien amarrado por el centro, se evidenciaron por la zona abierta ante la calidad individual de los hombres de Ingenieros Industriales. Fijar y pasar, y tercer ensayo de un equipo superior en el que Jenkins jugó por primera vez como apertura para brillar con luz propia.

Hubo varios contrarucks y los unionistas aseguraron puntos con otra patada a palos transformada por Graciarena para no verse demasiado descolgados en el marcador. Dani Pizarro rompió en una ocasión que habría servido para que se produjera una resurrección, pero no pudo descargar al no contar con apoyos y la ocasión, a escasos metros, se malogró. A medida que iba pasando tiempo del crono, Industriales encontraba más fácilmente las superioridades por fuera, que sirvieron para ampliar la renta al seguir ensayando con una gran velocidad en la transición. La posesión de URA Playcar sucumbió ante la contundencia en el contacto de los roceños y su dinamismo atacante, siendo letales cada vez que montaban el contraataque. Tampoco estaban los de Nacho Pastor en un momento de inspiración, ni siquiera en una doble presión al zaguero local en una gran patada desde la defensa, mientras que Ingenieros Industriales siguió haciendo daño llegando desde atrás. Así se dibujó la llegada al intermedio de un choque muy complicado de asumir a la reanudación.

Había que reprogramar, había que cambiar la lectura y salir de la sensación de derrota con la que los jugadores se marcharon a vestuarios. La labor de Nacho Pastor fue precisamente la de rearmar a los suyos para comprender que había que aprovechar la oportunidad de crecer que supone medirse a un equipo que era claramente superior, sembrando para la propia liga particular en la que por fin vivir un final de temporada tranquilo, sin pensar en la permanencia. Pese a que lo logró, no es menos cierto que lo primero fue encajar otro ensayo pronto, muy pronto, y después hubo mala suerte para el joven Calatrava, que robó y al que se le escurrió el balón cuando iba a salir disparado a la zona de marca de los madrileños. Un fallo de placaje ocasionó otro ensayo más en contra, otra vez por el ala derecha, y una fea tangana se saldó con dos rojas, para Toti y para Allen, en el minuto 57. El peor parado de la pelea fue Fede, que se quedó mareado en la banda, pero en la misma jugada se decretó ensayo de castigo por bloquear el avance de Graciarena cuando el medio de melé había dado una patada a seguir por si mismo muy inteligente y se disponía al try.

URA Playcar vivió sus mejores minutos, y en una touche con consiguiente maul y ello seguido de pick and go, rozó el ensayo, pero el balón quedó taponado ya en zona de marca y se decretó melé a cinco metros que por fin salió bien, se cambió de lada a lado gracias a Lucas Melián y llegó el estreno de Calatrava, un emblema de la cantera, ensayando por la izquierda. Gardner lució su gran calidad con una patada cruzada y paralela a la raya de try, a cinco metros de la misma, para otro ensayo magnífico. Los cruzados presionaron todo lo que se pudo por las fuerzas que dan solo 19 jugadores desplazados a Madrid, pero la voluntad no fue suficiente y se malograron dos touches a cinco metros alejadas por Ingenieros Industriales con sendas patadas defensivas. La segunda vez fue incluso peor y llegó el último ensayo madrileño, mientras que con la gasolina ya agotada del todo se eligió a palos el último golpe de castigo, cercano, pero con fallo en el lanzamiento, pensando más en finalizar el complicado envite.