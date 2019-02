Palma baja de la nube copera a Unicaja Almería

Unicaja Almería cayó derrotado por 3-0 en su visita a Mallorca frente a un Urbia Voley Palma que mostró su mejor versión ante una afición entregada a los suyos. Duelo brillante de los locales ante un conjunto almeriense que no tuvo su día, se mostró errante tanto en prácticamente todas las facetas del juego y lo pagó caro frente a un efectivo oponente.

Se sabía de sobra que no iba a ser un partido nada fácil para los almerienses en Son Moix, donde hubo un ambientazo. Delante estaba un rival que tenía muchas ganas de imponerse a los ahorradores para tratar de arrebatarles la segunda plaza de la clasificación y desde el comienzo salieron enchufados. Los de Manolo Berenguel, que llegaban a la cita tras una semana llena de actos protocolarios, acusaron quizás la resaca de una competición copera en la que se proclamaron campeones en Melilla el sábado anterior. No obstante, más que por demérito de los verdes, que no estuvieron nada finos, destacó el gran nivel de juego ofrecido por los locales, a los que les salió también todo de cara.

Los jugadores locales hicieron el tradicional pasillo al reciente campeón de la Copa del Rey

No supo entrar bien en el duelo Unicaja Almería. Pese a que consiguió igualar el parcial, los errores en recepción provocaron que Palma se llevara el primer set por 25-23 en media hora de juego. Como venía siendo habitual en la competición liguera, a los ahorradores les tocaba de nuevo remontar. Pusieron ganas para intentarlo, pero de nuevo los errores propios y un efectivo conjunto balear, hicieron que los verdes fueran a remolque en un segundo set que los palmesanos ganaron por 25-20, en 24 minutos, para establecer ya un 2-0 en el global de un encuentro que se le estaba escapando a Unicaja.

Urbia Palma estaba siendo superior, mostró más eficacia. Osorio estuvo impecable en las acciones ofensivas y los baleares sacaron a relucir un gran nivel de saque, lo que les permitió marcharse con comodidad en el luminoso de Son Moix en una tercera manga que ganaron por 25-17.