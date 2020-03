Destinado a vestir de verdiblanco

Su padre falleció en el año 2008, cuando Carlos Marín Tomás solamente tenía 11 años de edad y empezaba ya a mostrar que el fútbol era lo suyo. Comenzó en la cantera del Club Deportivo Oriente y en la temporada 2010-2011, con 13 años, voló del nido familiar y dejó su tierra natal para responder a la llamada de un atractivo Atlético de Madrid en el que militó, llegando a ser convocado por Simeone para el primer equipo, hasta el curso 2017-2018, el anterior a su llegada a un Real Betis Balompié al que siempre había estado vinculado emocionalmente a lo largo de toda su infancia gracias a su padre.

La elástica verdiblanca fue la primera que se puso el cancerbero almeriense cuando empezó a dar sus primeros pasos por las calles de su barrio, El Zapillo. Su progenitor, Antonio Marín Veloso, era sevillano de nacimiento y bético de corazón, como también lo fue su padre, el abuelo de Carlos. Natural de Cazalla de la Sierra, Antonio llegó incluso a jugar en el Real Betis, aunque por un corto período de tiempo, a finales de los años setenta. "De lo poco que me ha contado mi madre es que estuvo una temporada, algo menos, jugando en este club. Se fue muy pequeño con mis abuelos a vivir a Almería pero volvió a Sevilla con 17 años para jugar en el Betis. El destino ahora me ha traído a mí aquí y es un orgullo poder vestir esta camiseta", comentaba el guardameta zapillero recientemente en una entrevista para el programa Todo al Verde de Betis TV, la televisión oficial de su actual club.

Carlos Marín, que en esta presente temporada que está en el aire, debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, estaba contando de una forma más que destacable para la primera plantilla verdiblanca, espera cumplir su sueño de debutar en Primera División defendiendo el escudo de un Real Betis Balompié que también defendió su padre, aunque curiosamente el joven de 23 años de edad lo hará bajo palos, evitando goles, y Antonio lo hizo firmándolos, ya que jugaba en la posición de delantero. Conocido en el mundillo el fútbol almeriense como Veloso, destacaba por su estatura y su juego aéreo, según han contado siempre los futbolistas que compartieron vestuario con él en equipos como Los Molinos, Plus Ultra, Roquetas, Hellín, Mojácar o Poli Ejido.

Varias fotografías del baúl de los recuerdos familiar demuestran que el verde y el blanco son colores que han formado parte del ADN de los Marín desde hace varias generaciones, aprovechando ahora Carlos el hermoso capricho de un esperado destino que le ha llevado a lucir en su pecho el mismo escudo que apasionaba y que también lució su padre. "Fue algo muy grande que el Betis me diese la oportunidad de venir, siempre ha sido un club al que le he tenido mucho cariño. Ya no está aquí para verlo pero siempre que salgo al campo miro al cielo y creo que estará muy orgulloso de verme con esta camiseta", confiesa el meta almeriense, que sueña con ensalzar el apellido Marín ante el beticismo como mejor homenaje para su padre.