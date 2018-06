El Patio de Luces de la Diputación acoge el III Ciclo de Conferencias de Montañismo de Almería

El Patio de Luces de la Diputación Provincial ha acogido el III Ciclo de Conferencias de Montañismo de Almería. Una iniciativa que ha contado en años anteriores con montañeros tan importantes como Alex Txikon y Denis Urubko y que ha regresado este año con un coloquio con deportistas de primer nivel. El montañero Javier Campos ha ejercido de maestro de ceremonias y ha moderado la conferencia en la que han participado importantes deportistas a nivel nacional como Nacho Orviz, Alberto Ayora, Lucia López, Lolo González y Narciso de Dios.

El diputado provincial, Antonio J. Rodríguez, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes al tiempo que ha agradecido a la Delegación Almeriense de Montañismo su apoyo en la celebración de diversas actividades y eventos a lo largo del año: “el montañismo es un deporte cuya promoción se trabaja desde la institución provincial con jornadas deportivas senderistas o el circuito de montaña que movilizan a miles de personas. Vamos a seguir apostando por el deporte no solo por el beneficio físico que supone sino por los efectos positivos que aporta a la sociedad y a otros segmentos económicos vitales para nuestra provincia como el turismo”.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura ha subrayado que “de nuevo deporte y solidaridad se dan la mano en un proyecto inspirado en Almería. En este caso se trata del alpinista Javier Campos, al que felicito por la iniciativa. En el Patronato Municipal de Deportes también fomentamos el montañismo a través de una escuela municipal, que gestiona el club Cóndor, y en la que este curso han participado un total de 1.752 niños y jóvenes, , que se han iniciado en montañismo, orientación, seguridad en la montaña y primeros auxilios. Una escuela con 28 años de existencia”.

De forma previa al coloquio, Javier Campos explicó a los asistentes las experiencias que ha recogido en el libro "17 cimas para vencer al Cáncer" en el que narra la aventura de coronar las 17 cumbres más altas del país, una por cada comunidad autónoma comenzando por el pico del Mulhacén en Granada. La aventura comenzó en diciembre del pasado año y terminó en mayo. En total fueron 157 días de montaña y más de 20.000 kilómetros.

En cada una de las cumbres fueron acompañando a Javier diferentes amigos y experimentados montañeros que vivieron con él esta aventura al tiempo que descubrieron los secretos que encierran las cumbres más altas de la geografía española: "Donde peor lo pasamos fue en Galicia, en Peña Trevinca. Nos atrapó una tormenta que entró antes de tiempo y nos tiramos 25 horas andando sin parar, porque nos pilló la noche y si parábamos nos congelábamos. Aparecimos en un pueblo al día siguiente a las 10 de la mañana sin saber muy bien dónde íbamos a terminar pero tal y como le dijo a su mujer a la bajada José Martínez Novas “estas cosas pasan en la montaña". A Peña Trevinca subió Javier Campos con María José Cardell y José Martínez Novas, dos de los más de 30 alpinistas españoles que han colaborado con la aventura y con el libro y que ayer participaron en un animado debate ante un repleto Patio de Luces.

Sobre los montañeros participantes

Ignacio Orviz Menendez: Alpinista español, parte de la selección de Endesa, empresa que le patrocinó en su expedición junto a Edurne Pasaban. A día de hoy se anota siete ochomiles.Nacho Orviz comenzó en el mundo de la escalada con solo 18 años, con el ya desaparecido Club Esquí Alpino de Gijón (primero en los acantilados de la cercana playa de la Ñora, después en los montes del concejo o municipio asturiano de Quirós) y hecho su primera cumbre en el asturiano Pienzu (1161 metros), el pico más alto de la cordillera del Sueve, luego se marcó retos más ambiciosos. El primer «ochomil» de su carrera fue el Gasherbrum II (8.035 m), que coronó en 1997. Le seguirían el Makalu (8463 m) en 2004, en compañía de la también asturiana Rosa Fernández, el Nanga Parbat (8125 m) en 2005, formando parte de un grupo en el que figuraba la montañera Edurne Pasaban; el Dhaulagiri (8167 m) en 2008; el Annapurna (8091 m) y el Shisha Pangma(8046 metros), ambos en 2010 y también con Edurne Pasaban y el equipo del programa de Televisión Española (TVE) «Al Filo de lo Imposible», del que formaba parte Orviz como cámara de altura; el Cho Oyu ("Diosa Turquesa" en tibetano), la sexta montaña más alta de la Tierra (8201 m), que se encuentra en Nepal, concretamente en el Himalaya y a 20 km del oeste del Everest, el 1 de octubre de 2011, esta última (Cho Oyu) fue ascendida anteriormente en 2011 por Orviz en solitario y por último, su última ascensión hasta el momento de un ochomil, el Broad Peak (8051 m). Todos ellos los ha vencido a pulmón, sin oxígeno artificial, que es lo verdaderamente complicado a la hora de hacer frente a una altura semejante. Estas dificultades son las que le impidieron llegar a la cima del Everest en los años 1993, 2011 y 2012, así como al Manaslu.

Alberto Ayora Hirsch: Coronel del Ejército de Tierra y miembro del Consejo Asesor Científico de las Montañas (FEDME), del Grupo Militar de Alta Montaña, del Comité Técnico de Normalización (AENOR) AEN/CTN 187 SC2 Espacios Naturales Protegidos y del Comité Técnico de Normalización (AENOR) AEN/CTN 188 SC3 Turismo Activo. Es colaborador y profesor de diferentes áreas relacionadas con la montaña y el medio natural por todo el país.

Manuel Lolo González: Lolo ha tenido grandes momentos a lo largo de su dilatada carrera como himalayista. Ha subido cinco cumbres, Cho Oyu, Everest, Manaslu, Lhotse, Gasherbrum2 y llegado a más de 7.000 metros en otras seis: Dhaulaguiri, Makalu,K2, Annapurna, Gasherbrum1 y ahora el Broad Peak. Aunque también ha sufrido alguna de las peores experiencias que puede tener un alpinista. En mayo de 2011, después de hacer cumbre en el Lhotse, coincidiendo con otros grandes alpinistas españoles como Juanito Oyarzabal, el veterano Carlos Soria o Carlos Pauner, cuando descendía hacia el campamento 4, al agacharse a coger la cuerda fija y volver a incorporarse le dio un mareo y, como él señala “pasé a otro nivel de conciencia, me desorienté totalmente, deambulando por la ladera de la montaña durante toda la noche mientras sufría alucinaciones. Al amanecer me tumbé en la nieve y me entregué a la muerte dulce, pero al poco rato llegaron los rescatadores, reaccioné y pudieron descenderme hasta el campo base.”

Lucia López Ferrandiz: Coordinadora general de Protección Civil del Excmo. Ayto. de Murcia (2012-2014) Jefe de la Unidad de Rescate en Montaña de Protección Civil del Excmo. Ayto. de Murcia (2009-2011) Deportista de alto rendimiento de la Región de Murcia (2009-2012) Secretaria de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña. (2010-2012) Instructora de Montañismo de la UIAA. Monitora de escalada de la EMA (Federación de Montañismo de la Región de Murcia). Primera murciana en coronar el Aconcagua. (2009) Europea más joven en sobrepasar los 8.000 metros de altitud en el Himalaya, sin oxígeno. (2010) Española más joven en coronar un 8.000 en solitario y sin oxígeno adicional.

Narciso de Dios Melero: Narciso es un experto guía de alta montaña, valiente escalador, magistral esquiador, crítico conferenciante, tertuliano de radio y escritor, pero sobre todo es un “Mago de la montaña” que tiene la habilidad de transformar lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Su vocación docente rebasa la enseñanza y se convierte en una forma de ser, estar y hacer.

Javier Campos: Hombre de desafíos extremos, ha protagonizado numerosas aventuras durante más de tres décadas, convirtiéndose en uno de los exploradores más polifacéticos de España. Documentalista y escritor, fue la primera persona del mundo en atravesar el Great Himalaya Trail, una ruta de 1.800 kilómetros a los pies del Everest, en invierno y en solitario. La intensa y dilatada relación con la naturaleza más ignota nutre a Javier de experiencias inspiradoras, desarrollando conocimientos claves para el éxito de la vida personal y profesional como la motivación, la superación, el liderazgo, la gestión del riesgo o la toma de decisiones.

Con tan solo 15 años, descubrió el mundo de la montaña y la aventura. Sin saberlo, empezaba a empaparse de los valores que a la postre marcarían su carrera: el compañerismo, el trabajo en equipo y la perseverancia para alcanzar los objetivos. Posteriormente vendrían sus primeras cumbres, las cimas de las montañas más impresionantes del mundo, como el Mont Blanc, el Aconcagua o el Kilimanjaro. Con cada vez más historias para compartir con los demás, Javier decidió hacerse documentalista, realizando y produciendo más de 100 audiovisuales para la televisión.

Especialista en expediciones en solitario a montañas, regiones polares y grandes travesías, además de fotógrafo y conferenciante, a lo largo de estos 30 años de actividad Javier ha emprendido numerosas aventuras y proyectos relacionados con diferentes disciplinas en medio centenar de destinos. Además de haber escalado varias montañas de 7.000 y 8.000 metros, ha esquiado dos veces hasta el Polo Norte magnético, atravesado los hielos patagónicos, recorrido el desierto del Sahara en bicicleta o remado entre caimanes en los Everglades de Florida