Diputación homenajea a los cerca de 4.000 participantes del Circuito de Carreras Populares 2018

La Diputación Provincial de Almería ha despedido el Circuito de Carreras Populares 2018 con la celebración de una ceremonia de entrega de premios que ha reunido a todas las personalidades del mundo del atletismo, así como a los participantes, ayuntamientos de los municipios sede y a los patrocinadores y colaboradores. El Teatro Cervantes se convirtió el viernes por la noche en el escenario de un acto que hizo vibrar y emocionarse a los asistentes gracias a los recuerdos que han cosechado a lo largo de las pruebas en las que han terminado formando una gran familia.

El vicepresidente de la Diputación fue el encargado de dar la bienvenida y agradecer tanto a los participantes como a todos los que han hecho posible las pruebas, su entrega y fidelidad con el Circuito. Asimismo, García subrayó el compromiso que tiene la Institución Provincial con el deporte en la provincia.: “Desde los más pequeños de la casa hasta los más longevos, como profesionales o aficionados, en la Diputación nos hemos empleado a fondo para llevar el deporte a los 103 municipios y que sea mucho más que un hobbie o un servicio, el deporte en nuestra provincia es un derecho accesible y universal para todos. Desde Topares hasta Guainos, desde Benitagla hasta la capital, no hay municipio al que no llegue el deporte ni rincón de la provincia que no cuente con un espacio para ponerse en forma”.

Desde las iniciativas de fomento al deporte base como los Juegos Deportivos Provinciales en los que participan cada año más de 80.000 niños hasta el programa turístico-deportivo ‘Almería Activa’ que contribuye a desestacionalizar el turismo trayendo visitantes durante todo el año a la provincia, García ha explicado a los participantes las los programas que pone en marcha la Diputación con el “denominador común de hacer del deporte una gran familia cuyos valores sean los que unan a los participantes y a todos los pueblos. Ese es el verdadero espíritu del deporte: compartir, ilusionarse, esforzarse, superarse y llevar en cada carrera los valores del deporte como parte del ADN de cada uno de los que formáis parte de esta gran familia del deporte almeriense que se ha convertido en una auténtica “Marea de Buena Gente”.

Durante la ceremonia, el vicepresidente tuvo una mención especial para el pequeño Gabriel “que se ganó el corazón de todos los almerienses y de todo el país y cuyo recuerdo ha estado muy presente en todas y cada una de las pruebas de este circuito” y para su madre Patricia que “ha sido y es el alma y la voz de estas Carreras Populares”.

El esfuerzo a los ayuntamientos sede también se ha reconocido a través de la entrega de un galardón institucional a los alcaldes y concejales de Rioja, Bédar, Antas, Serón, Sorbas, Macael, Turre, Cuevas Pulpí, Garrucha, Balanegra, Tíjola, Vera y Gádor.

Por otro lado, la Diputación ha agradecido la colaboración institucional que han brindado la Federación Andaluza de Atletismo, la Subdelegación del Gobierno, la Jefatura Provincial de Tráfico; así como a las agrupaciones de Protección Civil de Diputación, Cuevas del Almanzora, Turre, Garrucha, Pulpí, Vera, Huércal-Overa y Mojácar.

También se entregó el premio al dibujo del novedoso concurso ‘Dibuja tu carrera’ cuyo fin era llevar los valores del deporte al papel y que ganó Juan Francisco Gea.

PALMARÉS

Entrega de PREMIO GOLDEN FINISHER :“Este reconocimiento valora el esfuerzo deportivo de los atletas que no solo han completado el circuito, sino que además han realizado todas las convocatorias”

Juan Francisco García Romera

Juan F. González Carmona

Pedro Lorente Martínez

Francisco Manuel Vargas Salvador

Josema Grima Fernández

Jose Martínez López

Francisco Simón López

Isabel Guerrero Soler

Esther Kamphuis Kamphuis

Alfonso Navarro Martínez

Iván Navarro Martínez

Entrega de PREMIO FINISHER INFANTIL POR HABER COMPLETADO EL CIRCUITO, REALIZACIÓN DE 7 PRUEBAS DEPORTIVAS:

Cristóbal Sáez Simón

Gisela Jiménez Romero

Alexia Rodriguez Lozano

José Fernando Rodriguez López

José Gabriel Callejón Aguado

Lucía Molina Burló

María del Carmen Rodriguez Rodríguez

Montserrat Romero Hernández

Nerea Romero Hernández

Mari Carmen San Bartolomé Marín

Fabián de Haro Carmona

Paula María Figueras Ávila

María Dolores Alonso Mellado

Laura Fernández Krasauskaite

Juan Francisco García Gea

Alejandro Granados Miras

Marta Rodriguez García

Entrega de PREMIO FINISHER POR HABER COMPLETADO EL CIRCUITO: “Este reconocimiento valora el esfuerzo deportivo de los atletas que han completado el circuito, habiendo realizado OCHO pruebas”

BLOQUE - 1

Abdellah Lagmiri

Abel Rodríguez Romero

Adil Faridi

Alberto Fernández Martínez

Alberto García Herrero

Alejandro Muñoz Duarte

Alejandro Sánchez Carreño

Alfonso Navarro Rodríguez

Amador López Pardo

Amine Ousri

Andrés Muñoz Marroco

Antonio Fernández Muñoz

Antonio Frías Moreno

Antonio Jesús Vergara Granero

Antonio Jiménez Pérez

BLOQUE - 2

Antonio Martínez Ballester

Antonio Rodríguez Maldonado

Aziz Bachiri

Benito Miño Octavo

Bernardino Carrillo Jódar

Caleb Mcmaster

Dani Rubio Cruz

David Martínez Sánchez

Diego Hernández Belmonte

Diego Martínez Sánchez

Diego Navarro Martínez

Eduardo Rojo Dommering

Emilio Jesús Aliaga García

Enrique Jiménez Escudero

Esteban Montoya Hermosilla

Fernando Casado Sobrino

BLOQUE - 3

Francisco Fernández Parra

Francisco García Hernández

Francisco Javier Figueras Valero

Francisco Javier García Salmerón

Francisco Molina Cano

Gustavo Horacio Quiles López

Hamza Ouazzane

Iván Mañas Alonso

Javi Fernández Cerdán

Javier Molina burló

Javier Navarro Rizos

Jesús de Domingo García

Jorge Caballero Villa

Jose Antonio Jiménez Sánchez

BLOQUE - 4

José Callejón Cabrera

José Eduardo Ortega López

Jose Enrique Mora Guirado

José Enrique González Martínez

José Félix Mañas González

Jose Francisco García Venteo

Jose Luis Domene Cruz

José Mateo Martínez García

José Ortiz Martos

José Ramón García Pérez

Juan Antonio Belmonte Hernández

Juan Carlos Córdoba Marín

Juan Carlos Gutiérrez Villarreal

Juan Enrique Rodríguez González

BLOQUE - 5

Juan Francisco García García

Juan José González Pérez

Juan Manuel Tejada Martínez

Juan Miguel Rodríguez Fernández

Juan Ortiz García

Luis Jesús Rodríguez Lozano

Manuel Jiménez Lores

Manuel Rodríguez Morales

Marcos García Lázaro

Martin Cristobal del Arco Martínez

Máximo Carmona Moreno

Miguel Ángel Malpica Angulo

Miguel Ángel Malpica Venteo

Miguel Ángel Martínez Plaza

Mohammed Berhoma Halhoul

Nico Morales Hernández

BLOQUE - 6

Pedro Jesús Valdivia López

Pedro Jose Venzal Pérez

Pedro López Alonso

Pedro Martínez García

Rafael Manuel García Plaza

Roberto Castañeda

Salvador Verdú Parra

Sergio Fenoy Soto

Sergio Paris Fernández

Simón Maestra García

Tomas San Bartolomé

Víctor Bengoechea Ventura

Wilder Albarado Zurita

Yassine Hidara

Zouhair El Janati

BLOQUE - 7

Ángeles López Palenzuela

Araceli Tudela Jiménez

Carmen Tapia Reche

Inmaculada Cárdenas Martínez

Isa Flores Vizcaíno

Isabel Edelmira Navarro Rodríguez

Laura Alonso López

Mari Carmen Castaño Tello

María Antonia Martínez Cervellera

María del Mar García Pérez

BLOQUE -8

María Dolores García

María García Gea

Marielo Gómez Laso

Marisa Martínez Caba

Matilde Sainz-Pardo Parra

Nicole Grima Kamphuis

Patricia Gómez Díaz

Reme Martínez serrano

Rocío Soledad López Siles

Rosa Mari López Palenzuela

Sandra Aliaga Castellanos

Sonia Bautista Martínez

Entrega de PREMIOS FINISHER CLUBES por la participación en el circuito:“Este reconocimiento valora el esfuerzo deportivo de los clubes que han realizado alguna o varias convocatorias del circuito”

Sayma Níjar

Club Atletismo Sureste

Run 04 Atletismo

Carboneras Runners

C.A. Universo Running

Sorbas Running

Cuellar Stone

TriCarboneras Runners

Brileg

Entrega de PREMIOS GENERALES POR CATEGORÍAS: “Este reconocimiento valora el esfuerzo deportivo de los tres mejores deportistas de esta categoría que han completado el circuito”

*SUB 10 FEMENINO*

1ª – Marta Rodríguez García

*SUB 10 MASCULINO*

1º - Alejandro Granados Miras

*SUB 12 FEMENINO*

1ª – Gisela Jiménez Romero

2ª – Alexia Rodríguez Lozano

*SUB 12 MASCULINO*

1º - Jose Fernando Rodríguez López

2º - Fabián de Haro Carmona

*SUB 14 FEMENINO*

1ª – Mª del Carmen San Bartolomé Marín

2ª – Lucía Molina Burló

3ª – Montserrat Romero Hernández

*SUB 14 MASCULINO*

1º - Alfonso Navarro Martínez

2º - Juan Francisco García Gea

3º - Iván Navarro Martínez

*SUB 16 FEMENINO*

1ª – Laura Fernández Krasauskaite

2ª – Nerea Romero Hernández

3ª – Mª Dolores Alonso Mellado

*SUB 16 MASCULINO*

1º - Cristobal Sáez Simón

2º - Leonardo Gómez Miralles

2º - José Gabriel Callejón Aguado

*SUB 20 FEMENINO*

1ª - María del Mar García Pérez

2ª - Sandra Aliaga Castellanos

3ª - Nicole Grima Kamphuis

*SUB 20 MASCULINO*

1º - Adil Faridi

2º - Hamza Ouazzane

3º - Javier Molina Burló

*SENIOR FEMENINO*

1ª - Mari Carmen Castaño Tello

*SENIOR MASCULINO*

1º - Fernando Casado Sobrino

2º - Francisco Javier García Salmerón

3º - Alberto Fernández Martínez

*MASTER A FEMENINO*

1ª – Inmaculada Cárdenas Martínez

2ª - Isabel Edelmira Navarro Rodriguez

3ª - Laura Alonso López

*MARTER A MASCULINO*

1º - Francisco Fernández Parra

2º - Alejandro Muñoz Duarte

3º - José Félix Mañas González

*MASTER B FEMENINO*

1ª – María Dolores García

2ª - Matilde Sainz-Pardo Parra

3ª - Reme Martínez Serrano

*MASTER B MASCULINO*

1º - Wilder Albarado Zurita

2º - Miguel Ángel Martínez Plaza

3º - Abdellah Lagmiri

*MASTER C FEMENINO*

1ª - Rocío Soledad López Siles

2ª - María Antonia Martínez Cervellera

3ª - Esther Kamphuis Kamphuis

*MARTER C MASCULINO*

1º - Miguel Ángel Malpica Venteo

2º - Juan Francisco García Romera

3º - Francisco García Hernández

*MASTER D FEMENINO*

1ª – Isabel Guerrero Soler

2ª – Araceli Tudela Jiménez

*MASTER D MASCULINO*

1º - Simón Maestra García

2º - Aziz Bachiri

3º - Pedro Jesús Valdivia López

*MASTER E FEMENINO*

1ª - Ángeles López Palenzuela

2ª - Rosa Mari López Palenzuela

*MASTER E MASCULINO*

1º - Antonio Martínez Ballester

2º - Antonio Rodrígue Maldonado

3º - Gustavo Horacio Quiles López

Entrega de PREMIOS GENERALES MEJOR CLUB: “Este reconocimiento valora el esfuerzo deportivo de los cinco mejores clubes que han completado el circuito”

5º- Sorbas Running

4º- Cuellar Stone

3º- Sayma Níjar

2º- Club Atletismo Sureste

1º- C.A. Universo Running

Entrega de PREMIOS GENERALES ABSOLUTOS MEJORES CORREDORES:“Este reconocimiento valora el esfuerzo deportivo de las tres mejores deportistas generales de todo el circuito”

Absoluto Femenino

3ª- Patricia Gómez Díaz

2ª- Sonia Bautista Martínez

1ª- Marisa Martínez Caba

Absoluto Masculino

3º - Manuel Rodríguez Morales

2º - Juan Manuel Tejada Martínez

1º - Zouhair El Janati