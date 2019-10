Duelo de banquillo entre Unicaja Almería y Vecindario

Tras una pretemporada jugada íntegramente fuera del Moisés Ruiz, por fin llega la hora de ser local, con todo lo que ello supone, con el primer encendido de un recinto que pretender ser el fortín inexpugnable desde el que aspirar a las más altas cimas. La Superliga 2019-2020 entrará en el escenario almeriense este sábado desde las 19.30 horas con un gran ‘espectáculo’ en el cartel, uno de los grandes clásicos del voleibol español, si no por clubes sí por geografía, y se espera que sea con gran ambiente en la grada, ya que no en vano es la primera vez que el grueso de la hinchada ahorradora va a poder ver a su equipo en vivo esta temporada. Un buen número de seguidores se desplazó a la Supercopa, y tanto a ellos como al resto que no pudo viajar, jugadores, técnicos y demás miembros del club quieren dar una alegría en este debut.

El adversario invita a llenar el Moisés Ruiz y a que Unicaja Costa de Almería dé su mejor versión, puesto que se trata de Vecindario ACE Gran Canaria. Lo clásico está en las grandes batallas históricas con Las Palmas, previamente con el Calvo Sotelo, después con 7 Islas y Calvo Sotelo -con distintas denominaciones comerciales-, y en los últimos tiempos solo con 7 Islas, club fundado por el mismo Paco Sánchez Jover, del que es entrenador y presidente. Dos mitos ocuparán, por tanto, sendos banquillos, sumando entre ambos prácticamente 80 años del mejor voleibol de este país, habiéndolo sido todo como jugadores y permaneciendo en candelero para dar lecciones, sembrar y ser historia viva de este deporte en España. Se han medido decenas de veces sobre la pista y solo dos pegados a la raya, ambas caídas para el lado del almeriense la pasada temporada. Manolo Berenguel sabe que si su equipo ofrece el nivel que realmente tiene, la tercera puede caer de su lado, y si no…

Efectivamente, el Vecindario ACE Gran Canaria es muy parecido al del año pasado, pero más robusto. La consolidación de sus jugadores de siempre y la suma de un Marcelo Hister muy ‘enchufado’ le han valido para mostrar un gran voleibol ante Río Duero Soria en Santa Lucía de Tirajana, donde se sabe que los amarillos son muy potentes. Además, lo de la asignatura pendiente de elevar prestaciones lejos de su casa se espera que la aprueben más pronto que tarde, siendo el Moisés Ruiz en su cabeza el lugar idóneo para ‘graduarse’. Con dos ex ahorradores en sus filas, central Moisés Cézar y receptor Arabisen Rodríguez, Canarias viene fuerte y va en serio. En el primer choque su colocador, Javi Sánchez, brilló con luz propia, mostrando la calidad que atesora. Fue acompañado por Moisés Cézar y De Carvalho por el centro y por Luca Biliato como opuesto y Marclo Hister y Arabisen Rodríguez por cuatro, más la garantía en el ‘cierre’ de Ruimán Artiles como líbero.