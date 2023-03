Dura derrota para el Ecoculture en su visita a la cancha del CB Novaschool (83-65)

Ambos equipos empezaron el choque con malos porcentajes en tiros, mientras que los rojillos comenzaban a perder balones de manera alarmante. De esta forma, los malagueños llegaban al ecuador de los primeros diez minutos de partido con ventaja (8-5). Ecoculture Costa de Almería reaccionaba y se alejaba un poco en el marcador, tras unos buenos minutos de Cole y un triple de Casini (9-15), cuando quedaban algo menos de 2 minutos de cuarto. Volvieron las pérdidas (9 en total en este cuarto) y el primer periodo finalizaba con mínima ventaja de los visitantes (13-15).

El segundo cuarto empezaba con muchísima igualdad, con las defensas imponiéndose a los ataques. Se cumplían los 5 primeros minutos del cuarto y el marcador era 21-21. Pero los malagueños apretaban en defensa y volvían a conseguir ventaja, provocando el tiempo muerto de David Bernárdez cuando quedaban algo más de 3 minutos para el descanso (26-21). A partir de ahí volvían las malas sensaciones en el equipo almeriense. Demasiadas imprecisiones, malos pases y fallos en tiros libres, volvían a hacer que los locales continuaran aumentando su ventaja, mientras que los rojillos no volvieron a anotar durante 5 minutos. El choque llegaba al descanso con la máxima ventaja para CB Novaschool (34-21).

No era el día del equipo almeriense y las dos primeras canastas a la vuelta de vestuarios fueron para los locales, agrandado el parcial acumulado que ya era de 17-0 y Ecoculture Costa de Almería sumando ocho minutos sin anotar. Con Cole un poco más entonado, parecía que los visitantes ponían de su parte para tratar de evitar que esa ventaja local fuera aumentando y, por momentos, se podía ver buenas acciones de ataque que rápidamente eran contestadas por los malagueños sin dar opción a acercarse en el marcador (46-31). A los balones perdidos del cuadro rojillo, se unía la falta de acierto desde el perímetro de sus tiradores habituales y la diferencia en contra se mantenía al final del cuarto (56-41).

El último periodo del partido no tuvo historia y los locales aumentaron la distancia nada más empezar (63-41). Los rojillos no bajaron los brazos aunque no conseguían reducir esa desventaja tan grande, lastrados con malos pases, decisiones no acertadas y demasiadas pérdidas que fueron sumando hasta un total de 30 en todo el partido. Finalmente el resultado al acabar los cuarenta minutos reglamentarios fue 83-65, resultado que deja en el aire la clasificación para el play off de ascenso a falta de tres jornadas por disputarse y cuatro equipos empatados a victorias en la primera plaza.