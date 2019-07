La EDM 'Sé Esgrima' de Almería logra cuatro medallas en el Campeonato de Andalucía

El nombre de Almería vuelve a sonar fuera de nuestra provincia. Esta vez, ha sido en Tomares (Sevilla), donde se ha realizado el Campeonato de Andalucía de Esgrima y la escuela deportiva municipal Club Sé Esgrima, dirigida por el entrenador José Francisco Guerra, está de enhorabuena con las cuatro medallas conseguidas y por ello, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, les ha recibido para felicitarles por su actuación en el último torneo al que han asistido.

Rubén Rubia, en su categoría menor de 12 años, ha conseguido subirse al podio como Campeón en el Critérium Andaluz de Esgrima y ser el número uno en el ránking andaluz de Esgrima en modalidad de Florete. Por otro lado, Hugo Ortiz, en la categoría menor de 10 años, obtuvo medalla de oro. Óscar Del Castillo se llevó la medalla de plata en menor de 10 años y Héctor Rubia, también en categoría menor de 10 hizo bronce, aunque también está clasificado en nº1 ránking andaluz. Loli Rodríguez, por su parte, quedó en la sexta posición.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado al club y a los deportistas pero sobre todo “a la pieza fundamental, que son sus padres porque hacen una inversión en ellos desde pequeños” y a su vez, valora el estado del deporte base que “es un orgullo recibir a los deportistas, en este caso en la que es su casa, el Patronato Municipal de Deportes”.

José Francisco Guerra, entrenador de la EDM Sé Esgrima ha manifestado que “no solo en esta competición se han conseguido medallas de oro, plata y bronce, porque en otros torneos que hemos asistido también lo hemos hecho y siempre en categorías bases”. En cuanto a las expectativas, el entrenador de la escuela deportiva quiere de cara a la próxima temporada “participar en campeonatos nacionales, que la gente pueda ver lo bien que trabajamos en el deporte de Almería”.

Hugo Ortiz, tirador de esta EDM, confiesa que “la temporada ha ido muy bien, la esgrima es un deporte muy elegante y me gusta mucho, seguiré participando en campeonatos para seguir creciendo”. A su lado, Loli Rodríguez, también deportista del club, ha asegurado que “la esgrima me encanta, la descubrí a través de un anuncio porque me lo enseñó mi madre y ahora quiero seguir, si hace falta hasta los 50 años estaré disputando la esgrima”.