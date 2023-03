Ecoculture Costa de Almería vuelve a tropezar a domicilio (84-77)

El cuadro dirigido por David Bernárdez tuvo la respuesta necesaria en un exigente inicio. Cinco puntos de Edwin Cole rompieron la igualdad y los triples de Martí Duch y Roberto Rueda le daban las primeras ventajas (8-17). Pedro López apretó el duelo, aunque los rojillos cerraron el primer cuarto con Roberto Rueda anotando y manejando el ritmo del partido (17-23).

Parecía que Ecoculture Costa de Almería había encontrado la senda adecuada, pero los viejos fantasmas aparecieron en un segundo cuarto que se convirtió en una pesadilla. Los locales igualaron rápidamente de la mano de un acertado Marvin Mapaga (25-25). Benahavís Costa del Sol se mostró como lo que es, un equipo muy difícil de contener, pues tres de sus jugadores anotaron desde la larga distancia, con dos triples cada uno antes del descanso. Un parcial de 12-0 en los últimos 4 minutos, cortado por una postrera canasta de Kadhim Fall tras rebote ofensivo, dejaba un preocupante 40-31 al descanso.

A la vuelta de vestuarios, y tras un intercambio de canastas en los minutos iniciales, un 0-8 de parcial hizo creer que los almerienses estaban dispuestos a oponer resistencia y Edwin Cole puso el 50-45 en el ecuador del tercer periodo. Pero los rojillos volvieron a ofrecer una imagen muy irregular, muy erráticos en ataque y con constantes pérdidas de balón, lo que facilitó al equipo costasoleño demasiadas acciones al contragolpe, condenando a los visitantes a jugar siempre con el marcador en contra (63-50).

Tocaba remontar desde la defensa y el conjunto rojillo se puso a ello. De la mano de Guille Casini y de Edwin Cole, Ecoculture Costa de Almería no bajó el ritmo y lograba recortar a tan sólo cuatro puntos su desventaja a falta de dos minutos y medio (69-65). En ese momento, cuando Luis Rueda salía en contraataque, los colegiados señalaban un fuera de banda muy dudoso a favor de los malagueños. Y en el siguiente ataque, Iker Ruiz anotaba un triple que acabó con las opciones de triunfo de los rojillos (72-65). Casini intentó la remontada desde el triple, pero los almerienses estaban forzados a cometer rápidas faltas personales y los locales no perdonaron desde el tiro libre (84-77). Con esta derrota, sumada a los demás resultados del grupo, los rojillos asegurarían su clasificación para el play off de ascenso si vencen en el último encuentro en su cancha ante CB Marbella el próximo sábado.