Édgar: "Falta un resultado positivo que nos dé alas"

Édgar González ha atravesado su particular 'via crucis' desde que firmó el pasado verano por la UD Almería. Recibido en primera instancia como una contratación acertada por la experiencia acumulada, las dudas surgieron entre la afición indálica al ver sus primeras actuaciones. Para colmo de males, luego caía lesionado y paradójicamente indicaba en una entrevista concedida a UDA Radio que esa vicisitud le ha servido para limpiar la mente y volver mejor.

En Copa en Talavera, formando pareja con Chumi, ya lograron dejar la portería a cero por primera vez en lo que va de curso, mientras que en Vitoria, repitiendo dupla con el central gallego, cuajó el que considera su mejor partido del curso hasta la fecha. Admite que las palabras ya solo tienen valor si se refrendan con hechos y espera que el sábado ante la Real llegue el punto de inflexión esperado por todos.

¿Comparte la visión de que ante el Alavés hizo su mejor partido de la campaña?

Posiblemente sí. La lesión me ha servido para limpiar la cabeza y volver con otra mentalidad. En Copa ya me encontré bien, con molestias del adductor, pero ya puedo jugar casi sin dolor. Contra el Alavés estuve bastante cómodo.

Se le vio celebrar las acciones defensivas con los compañeros casi como goles...

Estamos jodidos, llevamos mucho a nuestras espaldas. Cuando no ganas y encadenas derrotas, la bola se hace más grande siempre. No paramos de trabajar y de intentar dar el máximo, pero nos está faltando un punto de suerte, algo más de acierto en defensa y ataque. En los dos últimos partidos de Talavera y Vitoria no cedimos muchas ocasiones. El gol vino de un córner con un par de rebotes desafortunados que le cayeron al rival que estaba solo. Hay que insistir en no encajar y proponer un poco más en ataque. Hasta el partido del Sevilla era de los que más generábamos y esa capacidad hay que explotarla más.

¿No piensa que faltó empuje tras el 1-0?

Es un golpe porque vas 0-0 en el campo del Alavés y queríamos ganar aprovechando cualquier ocasión o jugada de estrategia para irnos 0-1. Estábamos cómodos defensivamente sin generarnos demasiado e igual la reacción fue... Pudimos ir más al ataque, incluso estuve los últimos minutos de delantero centro a ver si llegaba algún balón, pero no es fácil porque se cierran atrás. Más que un tema de último arreón es plantear desde el principio sabiendo que tenemos que hacer más daño arriba y mantenernos serios en defensa. La gente lo da todo y seguimos confiando en darle la vuelta. Es momento de hablar muy poco y demostrarlo en el campo. De nada vale decirlo si luego no lo hacemos. Falta un resultado positivo que nos dé alas.

Dentro del desastre general, la salvación sigue a 6 puntos tras 12 jornadas.

Más que mirar a otros equipos debemos mirarnos nosotros. Si aún no hemos ganado es porque hacemos cosas mal que pueden hacerse mejor. Hay dos grupos claros de equipos, los de arriba sacan muchos puntos respecto a los de abajo y puede ser positivo. Cada partido es una final para engancharse a ese grupo de equipos por encima. Igual ganas un partido y ya no vas último. Se hace repetitivo pero llega un partido antes de un parón y mentalmente vendría bien sacar un buen resultado ante un rival difícil, pero hay equipo para hacerle daño y confío en que pueda ser un punto de inflexión.

¿Sienten que su prestigio profesional se está viendo perjudicado con esta racha?

Los primeros jodidos somos nosotros. Entiendo que la afición está en un momento difícil, al igual que los trabajadores del club y el cuerpo técnico. Nos sentimos responsables y siempre he dicho que cualquiera que ha venido lo hace con la intención de luchar más arriba de lo que estamos. Hay equipo para hacerlo y no es por falta de trabajo ni pasar del tema. Trabajamos a tope pero igual hemos entrado en una dinámica que no se dieron los resultados y se ha ido haciendo bola. Falta un buen resultado y confiar cada uno en sí mismo dando nuestra mejor versión individual y como equipo trabajar unidos. Somos profesionales y todos tenemos que trabajar al máximo, no vale de nada mirar hacia el lado ni buscar culpas de otros.

¿Es de los que suele ver mucho fútbol?

No suelo seguirlo mucho, intento desconectar un poco. Al rival sí suelo verlo, pero no estoy demasiado pendiente de ver los partidos, sí de los resultados. Pasamos muchas horas entrenando y tienes tu trabajo en casa de vídeos de rivales para hacer un estudio y cada uno en su tiempo libre le va bien una cosa u otra. Antes era muy futbolero pero desde que trabajo en esto en el tiempo libre prefiero ver otros deportes.

La Real llega con mucha pólvora arriba, Oyarzábal, Kubo...

La Real viene trabajando hace años con una misma idea que tiene un bloque contra el que ya jugué con el Betis. Tratan bien el balón y juegan bien desde atrás, pero su gran fortaleza es su agresividad e intensidad defensiva. Son de los que más corta los contragolpes rivales con faltas e intentan robar arriba con la presión, castigan mucho si te equivocas en salida de balón. Además tienen jugadores de primer nivel mundial que están jugando Champions. Contra equipos así hay aún más ganas de demostrar que el inicio ha sido muy malo pero confío en la plantilla.

En Almería hay cierta expectación por ver si juega Sadiq.

Es un equipo tan completo que juegan once de primer nivel pero cualquier cambio también es muy bueno. Sadiq ha sido muy importante aquí. Jugué contra él cuando estaba en Oviedo y tiene muchos recursos, es potente al espacio. Parece que con el balón no sea tan fino pero siempre se lleva los rebotes y tiene muchas ocasiones de gol. Si tiene cuatro o cinco es porque está bien posicionado y sabe aprovecharlas. Si juega será un tipo de delantero y si lo hace otro será un perfil distinto, pero tenemos armas para hacerles daño.

¿Teme que haya pitos desde la grada si la Real acapara mucho la posesión?

La afición tiene todo el derecho en mostrar su descontento de cualquier forma. Sé que no están felices con la situación. Como jugador creo que en los 90 minutos nuestro beneficio es su beneficio y si nos apoyan es más fácil para el futbolista dar el máximo rendimiento. Pero estamos preparados para cualquier reacción. Lo mejor es estar unidos durante los 90 minutos y los reproches dejarlos para cuando acabe el partido. No vivimos en otro mundo y nos sabemos máximos responsables porque quieren disfrutar de buen fútbol y ver rivales de Primera el año que viene. Vengo de equipos donde hay mucha presión y la afición lo demuestra, eso hace que el futbolista dé el máximo nivel. En mi caso estoy preparado para ello y no hay que estar afectado porque la afición te pite.

Estudió Periodismo, ¿le atrae más la prensa, la radio o la televisión?, ¿dónde se ubicaría en el campo si tuviera que hacer una alineación?

Empecé la carrera cuando vivía en Barcelona y jugaba en Cornellá en Segunda B. En Sevilla no quise dejarlo y lo hice poco a poco, no era fácil compaginarlo pero acabé la carrera. No lo tengo fresco, aunque me gustaba más temas de radio que no fueran de televisión. Algo relacionado con el deporte, pero no tengo claro en qué me habría especializado si me hubiera dedicado a eso. Yo me pondría como central, que creo que es mi posición. Puedo jugar sin problema en mediocampo, pero mi posición ideal es de central, aunque donde toque y ayude al equipo estaré.