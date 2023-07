Édgar: "Mi voluntad era venir al Almería"

Édgar González, que será rojiblanco hasta 2028, era presentado este miércoles ante los medios de comunicación por Mohamed El Assy, que antes de nada quiso indicar que Turki Al-Sheikh se encuentra "bien" tras ser sometido a una operación quirúrgica en Nueva York.

El nuevo futbolista rojiblanco, segundo fichaje del verano tras la confirmación de la compra de Luis Suárez, se mostró muy contento por recalar en la entidad indálica (previo abono al Betis de una cantidad alrededor de 4 millones por su traspaso), que como el propio El Assy reconoció llevaba dos temporadas detrás de hacerse con sus servicios.

¿Cuáles han sido sus sensaciones iniciales como rojiblanco?

"Contento de estar aquí. Las primeras sensaciones han sido muy buenas, el vestuario me ha acogido bien y el cuerpo técnico trabaja con intensidad. En algún momento hubo interés y acercamiento, sin darse. Este año tanto el club como yo lo veíamos como momento adecuado".

¿Dónde se siente mejor, como central o pivote?

"He jugado bastante más de central en fútbol base y cantera, pero cuando debuté en Primera lo hice de pivote y en el Oviedo también. Me siento cómodo en ambas posiciones y estoy a la disposición del míster en cada posición para que él decida y yo rendir al máximo".

¿Qué vestuario se ha encontrado?

"Hay un grupo muy unido que debió ser una de las claves el año pasado para la salvación. Es fácil entrar porque me han acogido muy bien. A nivel futbolístico hay mucha calidad, con jugadores experimentados y otros jóvenes, con ganas de crecer y mejorar".

Ely y Babic fueron la dupla titular el curso pasado, ¿con Vicente Moreno todos parten de cero?

"Nunca hay un puesto para nadie en ningún equipo. Puedes partir de un estatus, pero todo hay que ganárselo en los entrenamientos y con el rendimiento en los partidos. Así fue también en el Betis. Vengo a disputar los máximos minutos posibles pero ganándomelo día a día".

¿Cómo se enteraron de la operación a la que ha sido sometido el presidente Al-Sheikh?

"No tengo información de mucho sobre Turki, pero por lo que nos han comentado está en buen estado y hay que darle tranquilidad y el máximo apoyo para que se recupere lo antes posible".

¿Por qué se decanta por el Almería?

"Cuando escojo esta opción es por el proyecto deportivo que tienen y por mi rol en este proyecto. Necesitaba ese cambio y desde el club también lo vieron así transmitiéndome confianza y viendo que hay una plantilla motivada".

¿De qué forma cambia el chip en función de ser central o pivote?

"De central lo principal es defender para encajar el mínimo posible de goles. Me gusta sacar el balón jugado desde atrás e intento hacer una salida limpia. De pivote abarco bastante espacio de campo e intento tener rigor táctico con buena colocación para enlazar arriba".

Cuando ejerce de central suele posicionarse en el perfil zurdo pese a ser diestro...

"Puedo jugar en las dos posiciones de central. Desde mi época juvenil casi siempre he jugado por el perfil izquierdo porque me gusta conducir hacia adentro. Me siento más cómodo ahí, pero también jugué el año pasado en la derecha, alternando, es bueno tener polivalencia".

¿Las negociaciones fueron tan rápidas como aparentó?

"Las negociaciones fueron más largas de lo que salió porque tenían que ponerse de acuerdo los clubes para cerrarlo. Mi voluntad era la de venir y el Betis lo vio con buenos ojos porque el Almería me quería aquí. Contentos por cómo salió todo".

Su padre jugó en el Espanyol, ¿ha sido un referente para usted?

"Mi padre siempre ha sido muy exigente conmigo y sus consejos son los que me han servido para llegar a Primera División".

Suele destacar por su buen posicionamiento táctico.

"Intento aprender al máximo de cada cuerpo técnico los conceptos tácticos, sobre todo en la posición de pivote, donde mi recorrido ha sido más pequeño, en su día hice una progresión más rápida y dependiendo del estilo del equipo me voy adaptando".

¿Es de los que les gusta ir partido a partido?

"Pienso que todos los partidos en Primera son muy complicados, ya sea en casa o fuera. Mirar más allá del primero es complicado. Hay que centrarse en la pretemporada y los amistosos para ir formando la idea del míster y llegar a tope".

¿Estudió periodismo como futura salida profesional?

"Hice la carrera de periodismo y de momento no tengo la intención de dejar de ser jugador. Es bueno formarse. La empecé en Cornellá cuando estaba en juveniles y decidí seguirla cuando me fui al Betis".

¿Se ha encontrado en la caseta la unión que se pregona?

"Para mí es muy importante la ilusión de la gente, el darlo todo en cada entreno, así como la unión de vestuario, cuerpo técnico y club para ir todos a una. Calidad y trabajo hay para pensar en el siguiente objetivo siempre y no mucho más allá".

¿Qué les pide Vicente Moreno a estas alturas de pretemporada?

"Estamos en un momento en el que lo primero es dar volumen físico y trabajo de piernas para coger ritmo. Estamos en esa carga alta con menos trabajo táctico que te sirve para estar a un buen nivel físico. Los entrenos son intensos y duros, con predisposición total"