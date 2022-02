Eguaras: "El Mirandés nos dejará llevar el peso del partido"

Para Íñigo Eguaras la visita del Mirandés este domingo (21:00) será especial. El futbolista navarro guarda un grato recuerdo de las dos temporadas que pasó en Anduva, ya que el conjunto burgalés fue el que le permitió afianzarse en el fútbol profesional tras haberse curtido en la cantera de Lezama y estrenarse en Segunda División con el Sabadell. De allí daría el salto al Zaragoza, donde permaneció cinco temporadas antes de firmar por el Almería en el pasado mercado invernal.

¿Se parece ya este Almería más al equipo por el que firmó?

Necesitábamos romper esa mala dinámica de partidos negativos. Cuando vine era un equipo imparable, ahora llevamos dos partidos seguidos ganados y esperemos que siga así porque la competición es muy complicada.

Cada vez se parecen más a un muro defensivo

El trabajo defensivo que hicimos en Málaga fue fantástico, apenas nos crearon peligro. Cuando mantienes tu portería a cero y te pones por delante es muy difícil que te remonten. En estos últimos 15 partidos igual el juego no será el más bonito o eficaz, pero ofensivamente tenemos que seguir poniéndonos por delante.

¿Dónde está poniendo Rubi el foco de la visita el Mirandés?

Ellos vienen de cambiar de entrenador y no sabemos con qué táctica tendrán. Tenemos que centrarnos en lo nuestro, haciendo un partido serio. Acabamos la jornada y sabremos los resultados, no es por meternos presión, pero ganando daremos un paso importante.

¿Será para usted un día especial?

Allí pasé 2 años muy bonitos, tengo grandes recuerdos porque venía de una situación complicada y ellos apostaron por mí, es de agradecer. Hice muchos conocidos y mantengo el contacto. Jugar contra ellos siempre será especial.

¿Cuál cree que pude ser la clave para llevarse los 3 puntos?

Ellos nos van a dejar que llevemos el peso del partido, esperarán que nos equivoquemos y salir a la contra. La clave será estar ordenados, ser eficaces, tener el dominio y fluir dejándonos llevar por las sensaciones.

Lo bueno de este Almería es que es muy versátil...

Visto lo visto tenemos varias opciones para llevar el peso del partido, con la gente de arriba que es rápida y va bien a los espacios podemos permitirnos replegar y salir a la contra. También hay gente con calidad para llevar el peso del partido, dominamos ambos registros.

¿Le afectarán al Mirandés las últimas goleadas encajadas a domicilio?

En esta categoría no te puedes arriesgar a pensar que el partido ya lo tienes ganado antes de jugar. Cuanto menos queda los de abajo más puntos suman y debemos estar concentrados, confiando en el trabajo y sacar el partido adelante.

Arriba tienen talento y en la media jugadores físicos.

Individualmente son jugadores muy jóvenes con talento. Tenemos que estar muy alerta porque pueden sorprendernos en cualquier momento al tener mucha pierna y fuerza.

¿Qué recuerdos tiene de Etxeberría de su paso por Lezama?

Me acuerdo de cuando era pequeño ir a San Mamés y verlo jugar, era referencia, ídolo de muchos. No sé si llegué a coincidir, pero estoy seguro de que como entrenador lo hará muy bien.

Eguaras: "Prefiero que ganemos Eibar y Almería porque importa el ascenso directo y da igual como primero o segundo"

En su etapa de cachorro en el Athletic se le veía muy tímido.

Hace ya 7 u 8 años, no tenía mucha experiencia en las ruedas de prensa, siempre me ha costado ponerme delante de una cámara, ahora lo llevo con más naturalidad con el paso del tiempo. Es un tanto curioso, siempre he dicho que prefiero ponerme delante de x personas que hacer una rueda de prensa, aunque entra dentro de nuestro trabajo. Tenemos que dar entrevistas y la experiencia te lo hace más natural.

¿Cómo fue Anduva el trampolín de un jugador técnico como usted?

Tuve la suerte cuando estuve allí de tener un entrenador que proponía mucho con balón y hacíamos un juego muy vistoso. Estábamos encantados. Anduva y el Mirandés siempre tiene como ideología el tener físico y luchar cada balón y allí aprendí a ello, pero siempre me he identificado de no ser tan aguerrido y tener más el balón.

Tras el Mirandés llega a casa de forma consecutiva el Fuenlabrada.

Venimos de dos partidos seguidos ganando y la diferencia entre los de arriba es mínima, cada vez se suman más equipos al ascenso directo y es importante sacar estos dos en casa adelante para dar un paso al frente muy serio porque luego vendrá una racha para jugarnos la temporada. No debemos desviarnos de nuestro camino, sabemos lo que queremos. Es más bonito verse como líder y hay que aspirar a todo porque tras la primera vuelta se puede dar más y el techo lo pondremos nosotros.

¿Preferiría que gane el Eibar o los que vienen detrás?

Prefiero que ganemos Eibar y Almería porque importa el ascenso directo y da igual como primero o segundo. Cuanto más puntos les saques a los de atrás pues mucho mejor.

¿Qué aprendió de su etapa como delantero e incluso central?

Cuando jugué de central te das cuenta del riesgo que tienes siendo último hombre. Ahí aprendí a tomar decisiones. Sigue gustándome arriesgar, incluso en exceso, pero haber jugado arriba y de defensa le viene bien a mi juego por tener esa visión.

¿Está ya asentado tras el cambio de cuidad?

Al principio me costó porque fueron 5 años en Zaragoza, donde me había hecho a la ciudad y a la gente. Esta cerca de casa y lo tenía todo. La primera semana sí que me costó adaptarme, pero en el vestuario me acogieron bien y ya que tengo la casa todo fluye mejor y conoces más la ciudad. Los compañeros ayudan a acoplarme.

Rubi les inculcará mucho lo de partido a partido.

Todos deseamos ese ansiado ascenso y haríamos mal en mirar a un futuro, debemos ir día tras día porque esta competición te puede dar una bofetada en cualquier momento y dejar de sumar. Hay que vivir el presente.

¿Cómo ve el crecimiento del club y la remodelación del Estadio?

El club va creciendo, son varios años luchando por ascender entrando en play-off y se ve en el grupo y el cuerpo técnico que cada vez viene gente mejor, el Estadio no puede ser menos. Todavía queda mucho pero el club va a dar un paso al frente y quedará como un club de Primera División.