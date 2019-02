El CD El Ejido pierde ante el Villanovense y roza el descenso

El CD El Ejido sigue jugando con fuego y está muy cerca de quemarse. Los celestes sufrieron en tierras extremeñas su tercera derrota consecutiva y acumulan ya ocho jornadas sin saber lo que es ganar, lo que les ha dejado a solamente un punto de los puestos de descenso. El equipo de José Sevilla, que cumplía su quinto partido al mando del banquillo celeste, volvió a demostrar ante un también necesitado Villanovense que sigue negado al gol, pese a que generó ocasiones para haberlo logrado y sacar algún premio del Romero Cuerda.

Los locales, que tuvieron que prestar una de sus equipaciones alternativas al conjunto celeste al considerar el colegiado que la elástica ejidense podría llevar a confusión, se adelantaron en el 13’ con el gol de Xavi Puerto, que recibió un buen centro desde la banda para rematar, ante una desconcertada defensa visitante, en el corazón del área. Antes, en el 8’, Kiu probó suerte en con un disparo que se marchó alto tras una buena jugada del conjunto almeriense. También quiso probar fortuna con un tiro lejano, en el 24’, Sebban, pero estuvo muy atento Isma Gil bajo palos, que se lució en el 31’ en un remate espectacular de Samu Corral a centro de Eppy. Ahí tuvo el empate un CD El Ejido que buscaba la reacción, encontrándola en su con el paso de los minutos pero no en un marcador que llegó a al descanso con la mínima ventaja para los locales.

Las cosas se pudieron poner mucho peor para los de José Sevilla en el inicio de la segunda parte, en el 49’, en un disparo de Poley que dio en el larguero. Pero antes de dicha jugada, Corral volvió a rozar el empate después de un jugadón de Velasco que pudo cambiar el devenir de un choque en el que los del Poniente almeriense querían y no podían ante un Villanovense que en el 64’ tuvo el segundo. Lo evitó Aulestia con una gran parada.

No se rendían los celestes, pero tampoco se conformaban con un 1-0 los de casa. En el 77’, Tomás mandó el balón al palo en un lanzamiento de falta desde la frontal. Se volcó el CD El Ejido en la recta final, en busca de, como mínimo, un punto ante un rival directo en la lucha por la supervivencia que estaba haciendo mucho daño a la contra. En una de ellas, ya en el 81’. Moussa pudo hacer el 2-0, pero Aulestia volvía a estar sublime. No obstante, el CD El Ejido no pudo evitar una derrota que confirma su peor racha de la temporada. La próxima jornada recibe al Badajoz en Santo Domingo (17:00).