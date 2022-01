El Elche en Copa, prueba de Primera para el líder de Segunda

La UD Almería afronta una nueva eliminatoria de la Copa, tras haber dejado en el camino al Águilas en la primera ronda, al que tuvo que llegar a la tanda de penaltis, y al Amorebieta, y lo hace con un partido de cierto morbo porque el Elche viene con el almeriense Francisco en el banquillo, que ha 'impedido' el camino hacia el ascenso de los andaluces en las dos últimas temporadas.

El Almería acude a la cita todavía con las consecuencias de la covid-19, en la que hasta seis jugadores dieron positivo y no pudieron estar en el partido del pasado domingo en casa frente al Cartagena (0-1).

El partido, de todas formas, puede servir para calibrar el estado de algunos futbolistas para la cita liguera del próximo domingo en Las Palmas, porque el objetivo prioritario sigue siendo la Liga para el actual líder de la categoría.

De todas formas, recuperan a Babic con respecto al pasado domingo. El central balcánico fue baja por sanción, aunque la necesidad de no perder 'fuelle' en la competición liguera obliga a pensar también en esas citas a la hora de controlar los minutos en una semana de tres partidos, tal y como afirmó el martes el técnico del equipo, Joan Francesc Ferrer 'Rubi'.

Éste no decidirá ni el once ni la convocatoria hasta el mismo jueves tras conocer las opciones de algunos de esos jugadores que no estuvieron en el envite del pasado domingo, unos por covid y otros por lesión.

En el segundo apartado estaba el portugués Dyego Sousa, que sufrió molestias después del último partido de 2021, frente al Zaragoza, y ha trabajado para recuperar una titularidad importante para el equipo, ya que durante todo enero y parte de febrero puede perder a Sadiq Umar, con Nigeria en la Copa de África.

Esta será la tercera vez que rojiblancos y franjiverdes se vean en Copa del Rey. Las dos anteriores ocasiones depararon triunfo andaluz. La primera con un gol de Soriano, en el 87, en la temporada 2011/12; mientras que en la 2015/16 el triunfo llegó en los penaltis, tras empatar 2-2 en los 90 minutos y 3-3 en la prórroga.

El Elche, por su parte, afronta la eliminatoria de Copa del Rey casi como un trámite, ya que la prioridad absoluta del equipo ilicitano, inmerso en la lucha por la permanencia, es la competición de Liga y, sobre todo, el próximo partido ante el Espanyol en Barcelona.

El equipo ilicitano, que ha superado hasta la fecha dos eliminatorias a domicilio sin demasiado brillo y con fortuna ante Leioa (0-2) y Unionistas (0-1), volverá a apostar por un equipo formado por los menos habituales y por jugadores que necesitan ritmo de competición en un encuentro muy especial y emotivo para su entrenador, Francisco Rodríguez, almeriense de nacimiento y formado como jugador y técnico en el conjunto rival.

La buena noticia para el preparador del Elche es que podrá contar con Iván Marcone, Darío Benedetto, Raúl Guti y Lucas Boyé, cuatro de los futbolistas que fueron baja el pasado fin de semana en la Liga por covid.

Todos ellos tendrán minutos para ir cogiendo la mejor condición física junto a jugadores como Gonzalo Verdú, Josema, Josan, Piatti, Álamo o Carrillo, con pocos minutos en la Liga.

Es baja segura el portero habitual en la Copa, Kiko Casilla, aún lesionado en su tobillo, por lo que el argentino Axel Werner, inédito hasta el momento, debutará esta temporada, mientras Lucas Pérez es duda, ya que aún está pendiente de dar negativo en las pruebas PCR.

Varios jugadores del filial tendrán su oportunidad ante un rival que causa mucho respeto por su espectacular trayectoria en Segunda y que salió vencedor de los dos precedentes, disputados también en Almería y a partido único.