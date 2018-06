Elogios para Nino tras el ascenso del Elche

Fin de semana de muchas sensaciones, y todas positivas, para el delantero almeriense Nino, que logró el ascenso a Segunda División con el Elche Club de Fútbol, conjunto del que es capitán y del que es un auténtico icono. El veratense no ha dejado de recibir estos días numerosos elogios por parte de los aficionados en las redes sociales y de hasta el alcalde de la localidad alicantina, Carlos González, que durante los actos de celebración del ascenso calificaba al ariete de 38 años de edad como “leyenda”.Nino ha hecho valer su veteranía, convirtiéndose en una pieza clave en el equipo de Pacheta a lo largo del curso 2017-2018. A pesar de su rol como revulsivo en la recta final, el de Vera acaba como el máximo goleador del Elche con 16 tantos, cuatro de ellos marcados en las eliminatorias de promoción. Además, el delantero, que tiene en su mente seguir como mínimo un año más en la entidad franjiverde, ha sido el futbolista de la plantilla que ha participado en más encuentros, aunque no el que más minutos ha acumulado. Ha sido el único que ha jugado en los 44 encuentros oficiales de la competición (38 de Liga y 6 de promoción).Los registros de Juan Francisco Martínez, que ya se ganó hace mucho tiempo, entre otros, el apodo de Ninogol, son los de un jugador incombustible y que finalmente ha sido determinante en el camino del Elche hacia el ascenso a una categoría de plata en la que el veratense es el jugador en activo que más goles ha marcado en dicha competición. Por todo ello, y muchas cosas más, se ha ganando el cariño siempre de los aficionados, sobre todo de los de un cuadro alicantino que están encantados con su entrega, su liderazgo y su pasión a los colores verdiblancos.

LAS PALABRAS DEL CAPITÁN

"Este club se merece estar entre los mejores. Estoy muy agradecido a la afición, a la entidad y a mis compañeros, porque se han dejado la piel. Son momentos únicos e inolvidables. Hacía falta volver a Segunda. Hemos logrado algo muy complicado. Me he quitado una gran espina de encima. Siempre desearé lo mejor al Elche CF. Si hay algún motivo para luchar por este escudo, sois vosotros. Durante todo el año he pensado en llegar aquí y estar con todos vosotros. Lo hemos conseguido", djo Nino durante las celebraciones de estos días a todos los aficionados que han ocupado las calles de la localidad alicantinas para disfrutar del regreso de los suyos a la categoría de plata.