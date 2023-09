Embarba calmó los ánimos de la afición en el aeropuerto

Adrián Embarba, que tiene más puntos (6) por la brecha que se produjo en la cabeza en el choque ante el Valencia que el propio equipo en sí (2), llevó la voz cantante al regreso de la expedición en vuelo chárter desde Sevilla en la noche del martes, cuando un grupo de aficionados esperaba a los jugadores en las inmediaciones del aeropuerto de la capital para pedir explicaciones por el pobre espectáculo ofrecido en el Sánchez Pizjuán. Luego el meta luso Luis Maximiano también departió en los aledaños del Estadio con otro grupo de seguidores antes de enfilar en su vehículo particular el camino a su residencia.

Pese a no figurar entre los capitanes elegidos para el presente curso 2023-2024 (la terna la forman Fernando, Chumi, Melero y Robertone), el atacante madrileño, que no jugó en Nervión por precaución, ejerció como portavoz del plantel en una charla en la que también estuvieron presentes el propio Fernando y Melero, relatando para UDA Radio los términos de la conversación: "Es verdad que la situación es nueva para nosotros en este club porque el año pasado no se dio en ningún momento y también pasamos por rachas malas. Recalco que se siente y eso es bueno porque se hace con sentimiento y hay gente que nos apoya y que un día entre semana se presenten en el aeropuerto o en el Estadio es porque les duele y están incómodos. Lo primero es pedir perdón si se sienten así porque queremos tenerlos a nuestro lado en lo bueno y sobre todo en lo malo para remar juntos. Querían explicaciones por la imagen que dio el equipo en Sevilla y se sentían más dolidos comparándolo con otros partidos en los que el juego fue distinto. Se compara con un Sevilla que estaba en la misma situación en la tabla, pero la realidad era otra. Somos jugadores con experiencia, conscientes de la situación y hay que dar la cara en lo bueno y en lo malo. Di el paso y todo fue bien, creo que saben que queremos sacarlo los primeros. Mejor ahora que no en mayo, que ya no hay tiempo de darle la vuelta. Hay calidad en la plantilla y el club sigue creciendo, por lo que estamos convencidos de que le daremos la vuelta. En el Estadio no pude bajar personalmente pero sé que otros compañeros sí, estoy seguro de que le daremos la vuelta a la tortilla".

Pese al momento de tensión y el cabreo evidente entre los simpatizantes, Embarba, que estuvo escoltado por varios Policías Nacionales, asegura que la charla se produjo en términos de cordialidad: "Cuando todo se hace desde el respeto es más fácil tener una conversación y dar tus puntos de vista o pedir perdón. Incluso nos dimos la mano porque todos estamos en el mismo barco. Si ellos están dolidos imaginad nosotros porque somos conscientes de la situación. Gracias a Dios estamos en la jornada 7 y queda mucho, el domingo hay partido y todos tenemos que estar juntos para sacar los 3 puntos y ver todo de otra manera. Cuando se llega a un entendimiento y se puede hablar todo es mucho más fácil y se lo agradecemos".

Tras tocar fondo con la consecuencia de la destitución de Vicente Moreno al no haber sumado ni una sola victoria en siete jornadas disputadas, Embarba espera que el derbi del domingo ante el Granada suponga un punto de inflexión: "Es muy delgada la línea entre ganar, perder o empatar y lo hemos visto en partidos anteriores. Ganando un partido se verá todo de otra manera y eso queremos transmitir. Contra el Girona recibimos 6 goles en Montilivi y en casa luego le ganamos al Barcelona, hay que cambiar la mentalidad y volver a ser optimistas".