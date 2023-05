Embarba: "No he tenido esa regularidad como titular que me hubiera gustado"

Con media hora de retraso sobre el horario previsto debido a un control antidoping sorpresa acometido por la agencia antidopaje gestionada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), Adrián Embarba (el pasado día 7 cumplía 31 años) comparecía ante los medios de comunicación para hablar de la visita a Pamplona. Eguaras, Mariño, De la Hoz, Arnau y Portillo también se han sometido a la misma prueba en esta recta final del campeonato. El atacante madrileño espera que puedan hacer un buen papel ante Osasuna y lamenta no haber tenido la continuidad en el once titular que él buscaba.

¿Cómo les ha venido el parón liguero?

"El parón tras una victoria se vive mejor y los entrenamientos son mejores, también el ambiente. La dinámica es muy buena y hay esperanza de sacar buenos resultados estos 5 partidos para lograr el objetivo".

¿Qué rival esperan el sábado tras la final de Copa del Rey?

"Será un partido muy difícil porque Osasuna es muy intenso y tiene las ideas claras. Viene tiempo haciendo este tipo de juego y está arriba por méritos propios. Vienen de celebraciones por la final y nos hubiéramos cambiado por ellos. Hay que ir a proponer. Ojalá pueda tener la oportunidad porque estoy con confianza y me encuentro muy bien".

¿Echa de menos haber tenido mayor continuidad en el once titular?

"Vine para ayudar al equipo y viene a entrenar al 100%. Quizá no haya tenido esa regularidad en cuanto a jugar como titular que me hubiera gustado, pero cuando el míster me ha necesitado, he respondido. Somos muchos jugadores y no soy quien decide quién juega. Me queda esa espina clavada de no haber tenido más minutos para demostrar mi nivel pero quedan 5 jornadas todavía y espero poder hacerlo".

¿Optimistas tras la primera victoria a domicilio en Getafe y el triunfo contra el Elche?

"El equipo llega en una dinámica muy buena, con los jugadores a un gran nivel, aunque aún no hemos conseguido nada y será duro porque está todo muy igualado. Osasuna no necesita marcar muchos goles para ganar, al contrario que nosotros. Firmo el 0-1 allí".

¿En qué cifra cree que estará la permanencia?

"En el vestuario y fuera se hacen cálculos y no sirve da nada. Aunque suene a tópico hay que centrarse en Osasuna y los números que los calcule otro".

¿El calendario es asequible?

"Si no estás a tu nivel es difícil ganar un partido, pero tenemos un buen calendario y los dos partidos de casa los tenemos muy marcados. El objetivo te lo da el competir sin importar el rival, ya sea en el Bernabéu o ante el Elche".

Todavía no han ganado dos partidos consecutivos...

"No se ha mencionado mucho lo de ganar dos partidos seguidos, aunque todos lo queremos. Es un objetivo bonito a cumplir y estamos preparados para hacerlo en Pamplona".

Pozo dice que de la tensión acabó vomitando en Getafe...

"Somos personas normales con días buenos y malos, como todos. Tenemos que competir y estar a tope cuidándonos para ello. Pozo habló de vómitos y le dimos un poco de caña en el vestaurio, no creo que se refiriese a eso".