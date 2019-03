Empate sin goles del CD El Ejido ante el Marbella

Cuatro meses sin conocer la victoria no solamente aleja a un equipo de su objetivo más ambicioso, también le lleva de cabeza a tener que luchar por una meta muy distinta a la prevista en pretemporada. En esta situación, cada vez más preocupante, está un CD El Ejido que soñaba con luchar por el play off de ascenso y que ahora tiene pesadillas desde que está en unos puestos de descenso que le pueden hacer perder la categoría de bronce. Y en ellos seguirá una semana más, y ya serían cinco, puesto que no pasó del empate sin goles ante un disciplinado Marbella frente al que firmó un punto insuficiente. Los ejidenses suman, pero hacerlo de uno en uno no le da para que les salga las cuentas de una permanencia que se aleja un poco más tras acumular ya 14 semanas seguidas sin ganar.

Las posiciones de permanencia ya se alejan a cuatro puntos de los celestes

Después de encadenar trece jornadas sin conocer la victoria, sumando solamente cinco puntos desde la 16ª, los celestes encaraban como una auténtica final su duelo frente al Marbella. Y es que los del Poniente, que acumulaban ya cuatro semanas en puestos de descenso, no tenían ya margen de error alguno y solamente les servía una ansiada victoria para mejor su más que delicada situación clasificatoria. Y con ese panorama sobre Santo Domingo, saltó enchufado un CD El Ejido que antes de cumplirse el primer minuto ya gozó de un saque de esquina, gracias a una jugada de Artiles, que fue de los jugadores más activos en las jugadas de ataque de un cuadro local que, sin embargo, tuvo que esperar hasta el 14’ para firmar su primer disparo. Fue de Emilio Cubo, que robó el esférico a un rival y desde el borde del área probó suerte, pero se precipitó en su acción el lateral derecho. Dos minutos antes de esa acción ya había avisado, y de qué forma, el Marbella con un potente disparo desde fuera del área que dio en la madera. Vitor, delantero cedido por el Albacete en el conjunto malagueño, estuvo muy cerca de hacer el 0-1.

Los visitantes estaban más cómodos sobre el terreno de juego ante un conjunto almeriense que cometía muchas precipitaciones y, por lo tanto, imprecisiones que le impedían mantener una posesión de balón que fue marbellí. Tenía las ideas más claras el Marbella, pero el CD El Ejido la volvió a tener en una contra, con un disparo de Artiles que tuvo que mandar a córner Wilfred, muy cabreado con su defensa por haberse quedado todos sus miembros parados en la jugada de ataque celeste. En el 30’, recibió Samu Corral de espaldas a portería y dejó el balón a Gabri, que entraba al área por el centro y le pegó con fuerza, pero se marchó alto. Otra nueva ocasión para los del Poniente, pero el duelo se fue al descanso con el 0-0 en el marcador y con todo aún por decidir para la segunda parte.

El cuadro ejidense jugará el próximo domingo en casa del Talavera de la Reina a partir de las 17:00 horas

Tras la reanudación siguió una dinámica similar a la de los primeros cuarenta y cinco minutos. Era un querer y no poder de los ejidenses, que en el 49’ la tuvieron en una acción de Sergio Sánchez, que tuvo que sacar un zaguero visitante en el área pequeña. Seis minutos más tarde, otra oportunidad para los de casa, en un gran centro de Álvaro González al que no llegó por poco Samu Corral. Lo intentaban los de Ruiz, pero no encontraba la forma de perforar la meta de un oponente que también estaba haciendo un gran partido, destacando la labor de Vitor en la parcela ofensiva. Fue una auténtica pesadilla para los defensores almerienses. Cada vez que el joven brasileño, de 19 años de edad, tocaba el esférico, su equipo creaba muchísimo peligro. De hecho, en el 61’ se llevó por físico un balón con el que se plantó ante Aulestia, estando sublime el cancerbero celeste en el mano a mano para repeler el disparo del marbellí, que lo intentó también al rechace con una vaselina que sacó casi bajo palos el centrocampista Gabri.

Los almerienses, pese a que generaron jugadas en ataque, no tiraron ni una sola vez entre los tres palos en toda la segunda parte

La contienda entró en su recta final y el cansancio en las piernas de algunos jugadores, después del gran desgaste físico que se había hecho a lo largo del partido, era más que evidente. Ambos técnicos decidieron mover ficha. Ruiz sentó a Rubio y dio entrada a Ezequiel para refrescar el centro del campo, en busca de tener más presencia en campo contrario y tratar de buscar los tres puntos, ya que el empate, pese a que no se daba por malo, sin duda era insuficiente para los del Poniente. Así, el CD El Ejido se volcó en la recta final, fue un acoso constante ante el área marbellí, pero como viene siendo habitual, el equipo celeste no encontró la finalización que necesitaba. De hecho, no tiró ni una sola vez entre los tres palos en toda la segunda mitad y el luminoso de Santo Domingo no se movería.