Encarni Alonso, vizcaína abonada UDA: “Le pido al Papa Francisco que les ayude a los dos”

Hay partidos para el recuerdo y para el olvido. Y los hay que escapan de la normalidad y se presentan con la vitola de especiales por su fuerte carga emocional. El de este lunes, en el Power Stadium, se inscribe dentro de esos encuentros del corazón partio que cantó Alejandro Sanz. Encarni, como gusta que le llamen, lo vivirá en vivo y en directo, entre nervios y sonrisas, rodeada de seguidores almerienses, en su localidad de Preferencia. Ella, como nadie, encarna el derby más emotivo y personal.

“El respeto y la educación tienen que ir por delante, siempre. Son las llaves que abren todas las puertas” comenta. Y añade más detalles en el mismo tono de deportividad. “Los de mi alrededor ya me conocen y saben que soy de Bizkaia, pero también saben que me tira el Almería y no se caen los anillos por animar al Almería. De hecho es raro el partido que no me arranco. Les gusta que lo haga y creo que me lo reconocen. Son muchas temporadas siguiendo al equipo en Primera y Segunda y le tengo mucha simpatía” descubre sin aspavientos.

Encarni ve los partidos con pasión pero sin tremendismos y con interés pero sin dramatismos. “Lo afronto con naturalidad. Los protagonistas son otros. Pero mentiría si no digo que esta semana estoy más nerviosa de lo normal y una especie de hormigueo me recorre el cuerpo” admite en conversación con este periódico. Y se muestra equidistante y quiere lo mejor para ambos equipos. Muy creyente, confiesa, de hecho, que antes de cada partido “le pido a Francisco- por el Papa- que les ayude”.

“Me gustaría que el fútbol fuera justo y ganase el que mejor juegue. Los dos necesitan la victoria, con objetivos muy distintos , aunque en el caso del Almería no parece que le pueda servir de mucho. Y el Athletic llega lanzado, muy en forma, tras su victoria copera sobre el Atlético”.

Futbolera como pocas, vio con interés y nervios el 0-1 del Metropolitano. “Lo pasé muy mal cuando el árbitro pitó penalty, porque ya me lo temía, y me sentí muy aliviada cuando fue anulado. La eliminatoria está bien encarrilada pero no ha acabado y habrá que sufrir y los madrileños nos lo pondrán muy difícil” señala de forma juiciosa. “Me gusta el fútbol y los partidos buenos más que cualquier otro programa”.

La calamitosa temporada de la Unión Deportiva Almería abre un amplio margen de tiempo en la conversación y no escapa a su análisis. “No sé cuáles son los motivos. Como en otras muchas cosas, seguro que no hay una sino varias razones. Las más visibles han sido las lesiones de los dos delanteros, Luis Suárez y Koné-. Otra es el bajo nivel que han demostrado algunos jugadores y la defensa es muy floja. Les meten goles en casi todos los partidos y se vienen abajo enseguida. Luego no tiran a portería y no le echan lo que tiene que echarle un equipo modesto”.

El equipo no sabe lo que es ganar, para su desgracia y la de los aficionados. Por eso se muestra rotunda y sentencia. “Yo creo que el Almería está mejor en Segunda División”. Y lo argumenta. “En Segunda el equipo salía a ganar mientras que en Primera sale a ver si no pierde los partidos y no sabes”. Y adelanta: “Yo voy a seguir viniendo al campo, en la categoría que esté”.

Pero no se muestra muy esperanzada sobre el destino del equipo. “Gaizka les ha dado algo más de coraje y casta, pero no es suficiente. Los rivales hacen mucho con poco y la UDA hace muchas cosas pero con peor resultado. La salvación está casi imposible. Creo que ni con la Virgen del Mar nos salvamos esta temporada. Es una pena, pero es lo que hay. Y han comenzado a ceder jugadores y los que han venido dicen que son con vistas para la próxima temporada” comenta.

En las duras y en las maduras, las de las vacas flacas y la del jeque, no ha sido ajena a casi nada de lo que ha vivido la UDA en las dos últimas décadas. Así, ha tomado parte en los tres ascensos a Primera División. El que recuerda con más emoción es el último, acaso, acaso por ser el más reciente, de la 2021/22. “Era el último partido de Liga y no nos lo podíamos perder. Fuimos unos cuantos autobuses de aficionados hasta Leganés y bien pronto, a las 05:00 horas de la madrugada y volvimos a las 07:00 horas del día siguiente después de otras seis hora de viaje, pero contentos y orgullosos porque había ascendido el Almería“.

El ascenso se fraguó de rebote, con el gol del Alcorcón, de Fran Fernández y ya descendido, sobre el Eibar de Gaizka Garitano, actual técnico de los rojiblancos, que apeó a los eibarreses del ascenso directo. “Fue tremendo. Se me pone todavía la carne de gallina. La gente del Almería seguía el partido por la radio y yo creo que se movieron hasta las gradas del campo cuando se cantó el gol del Alcorcón. Fue inolvidable la celebración y como la gente se abrazaba de alegría sin conocerse de nada. Una felicidad total” señala.

Y no se perdió la celebración por las calles de la ciudad. “ Almería salió y lo festejó a lo grande. Recuerdo que el entrenador- Rubí- me saludó emocionado desde el autobús descapotable que llevaba a los jugadores”. Asegura que “no hay nada más bonito que un ascenso. En el segundo- el de la temporada 2012/13, con Javi Gracia en el banquillo- la cosa no fue tan emocionante como el primero, que resultó más sentido” valora. Echa la vista y se remonta en el tiempo al 19 de mayo de 2007 cuando la UDA firmó su regreso a Primera después de toda un travesía del desierto de muchas temporadas y de desapariciones y refundaciones. Y se queda con la figura y obra de Unai Emery, el artífice desde el banquillo de aquel éxito. “Le he llegado a conocer personalmente. Es muy cercano y cariñoso. Con mis hijos, fuimos a visitarle a Hondarribia, cuando era entrenador del Valencia, y nos dedico una tarde”.

No es de jugadores, pero tiene una especial afinidad con los porteros. “He conocido a Esteban, el asturiano -quien ahora ejerce de comentarista de partidos en las operadoras Dazn y Movistar y a Fernando- el capitán del equipo y quien lleva más temporadas en el club- con el que he tenido la oportunidad de hablar y de conocer a su mujer y a sus dos hijas pequeñas”.

Natural de Muskiz, un municipio vizcaíno con refinería de petróleo y playa, que limita con la provincia de Cantabria, salió de Bizkaia pero “Bizkaia no ha salido de mi” como se encarga de confesar a Diario de Almería. Y siguiendo la estela profesional de uno de sus tres hijos tomó rumbo a Almería, donde reside desde hace dos décadas. Siempre en el mismo barrio, El Zapillo, uno de los más referenciales de la ciudad, primero en la Calle Cartagena y ahora en la Avenida Alhambra, entre la avenida Cabo de Gata y la del Mediterráneo. “Estoy contenta y muy a gusto donde vivo y con mis vecinos que son muy cariñosos conmigo” destapa sin dudarlo.

Dicharachera y vital, dice sentirse identificada con la provincia y sus gentes que se ha recorrido de arriba a abajo y de Norte a Sur. “Me conozco todos los pueblos. He puesto los pies en los 103. Me gustan muchos, pero los que más me gustan son los pequeños, donde no hay agobios y se vive de otra forma, sin prisas y con más tranquilidad” señala.

Gran aficionada a la cocina “me gusta más hacer los platos que comerlos” ha visitado la gran mayoría de ferias de la provincia. También le gustan las fiesta s populares y su celebración como las de San Sebastián, de enero. “En una edición me invito el alcalde de Olula del Río a tirar roscos y roscas desde el balcón del ayuntamiento. No se me olvida. Me lo pasé genial con la gente.

No se pierde las de Lubrín o las rutas del Almendro en Flor. “La provincia es muy diversa para pasarlo bien, con la combinación entre el interior y la zona de costa y pueblos con mucho encanto como Mojácar, que es uno de los que más me gusta”, finaliza.