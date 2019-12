‘Encierro’ en el Juan Rojas para confirmar aspiraciones

Van ocho, cinco y seis ensayos a favor en las últimas tres jornadas para lograr un pleno de 15 puntos sobre 15 posibles, 12 por las victorias y 3 por los bonus ofensivos. Así está URA Playcar a un partido de cerrar la que ya es, seguro, su mejor primera vuelta de la historia en División de Honor B. Pase lo que pase en la jornada 11, este domingo, con el cuarto derbi andaluz particular de lo que va de liga, se seguirá quinto. Se comenzará a las 13.00 horas, por deferencia con el rival, como sucedió con Marbella, y en el mismo horario, en Orcasitas, se van a ver las caras CAU Madrid y Jaén, cuarto y segundo respectivamente. Incluso ese choque ajeno entra en el pack de motivación de los cruzados, ya que serán los dos siguientes adversarios y con ambos se quiere recortar la distancia. Y es que los objetivos pasan por continuar en racha y sacar máximo rendimiento a la doble cita en casa, la segunda contra los de Metropolitano, más sacarse, si se puede, la espina que se clavó en la derrota injusta frente a los jienenses.

Es lícito pensar así, el trabajo hecho hasta ahora lo permite y no hay nada que perder. Sin embargo, el míster Nacho Pastor no es de ‘cuento de la lechera’, ya que en el rugby lo normal es que el cántaro se caiga al suelo y se rompa: “Para nosotros es un partido más, vamos quintos y la perspectiva es la de ir partido a partido, intentando mejorar las facetas en las que en el anterior no estuvimos al nivel adecuado, siempre por consolidar nuestro juego y nivel competitivo”. Por ello, hay activada alarma roja ante la visita de un CR Málaga que va penúltimo y contra el que no cabe ni la más mínima concesión. La clasificación dirá lo que quiera, que luego el oval dictará sentencia, y para nada relaja a Unión Rugby Almería Playcar el hecho de que el XV malagueño haya ganado dos partidos de los diez disputados. El primero fue en la jornada 6 ante el XV de Hortaleza, el farolillo rojo, por 27-42, y el segundo, que fue consecutivo, por 28-24 frente a Extremadura, en ambos casos con 4 puntos.

Arquitectura, Jaén y CAU han sido sus verdugos en las tres jornadas pasadas, en las que se ha mantenido, no obstante, la subida de nivel de un CR Málaga que atesora dos bonus defensivos en casa del CAR Coanda Sevilla y en la de Liceo Francés. Su actitud siempre es competitiva y vendrá a por todas, como el preparador cruzado ha recordado: “A pesar de su posición en la tabla, Málaga está haciendo muy buen desempeño en los partidos, si bien es cierto que no tiene la estabilidad para mantener su planteamiento de juego los 80 minutos, pero sí fases muy buenas y un equipo que se está adaptando a la categoría, y realiza fases muy completas y muy incisivas, que nunca le pierde la cara a los partidos”. Hay cuatro equipos que han hecho menos ensayos que él en lo que va de liga, y es el tercero que más encaja, mientras que URA Playcar es quinto, como dice su clasificación, en esos parámetros y en más, quinto en ensayos a favor, en menos ensayos encajados, en coeficiente de puntos y en los puntos bonus logrados, con 5 victorias y 5 derrotas.

La doble cita en el Juan Rojas podría incidir más en ese número mágico por el momento, elevando a cinco la racha de victorias, y para eso se ha entrenado a base de ilusión, sin ánimo de ser resultadistas: “Más allá del marcador, incluso en el que ha sido en contra, como contra CRC, hemos sabido superar crisis y crecer, así que vamos a por los cinto puntos, a por todas, como siempre, con la contundencia en delantera y la verticalidad en los tres cuartos, imprimiendo el ritmo de juego propio más allá de la propuesta del rival, mantener la posesión y confirmar la solidez defensiva”. Eso se buscará con dos bajas importantes, “dos en la enfermería, como son Graciarena y Lucas Melián, ambos por problemas musculares, pero la mayoría está disponible y el XV que se ponga en el campo será de toda garantía, así como los 23 de la convocatoria, que dejarán en lo más alto los colores del club, eso seguro”.

Pastor ha anunciado que “habrá rotación en posiciones y se empezará a mimar a algunos jugadores que llegan con exceso de minutos, debido a la plantilla tan corta con la que nos movemos”. El objetivo antes expuesto ha sido subrayado por el técnico, “consolidar la racha ganadora”, lo que inexorablemente va unido a “dar una alegría a la afición”. La recta final del bloque de cinco partidos es clave para “afrontar con todo el ánimo los encuentros de la segunda vuelta, cerrando la primera con unos números históricos y con la moral muy alta, que esté acorde al nivel de los entrenamientos que se están realizando”. Como ha sostenido siempre, “el rugby es una cita ineludible de los domingos, para ir en familia, con niños, disfrutar del gran ambiente en la grada”, motivos por los que ha lanzado una invitación general a la ciudadanía.

El encuentro será dirigido por el señor Eduardo Cousillas, de grato recuerdo en la trayectoria unionista. En la temporada 2015/2016 arbitró aquella histórica primera victoria en casa de Arquitectura, por 25-27, en uno de los más mágicos días de los unionistas en la categoría gracias a una patada a palos, ya con el choque finalizado, que Nacho de Luque transformó desde el centro del campo. Además, y tras dos temporadas sin cruzarse con URA Playcar, el curso pasado pitó el 31-30 sobre Alcobendas. Este curso ha dirigido precisamente la victoria malagueña contra Extremadura, más otra derrota del equipo extremeño frente al líder Ingenieros Industriales, al que a su vez ha arbitrado un partido más, en su triunfo ante Jaén. Será su cuarto encuentro en el Grupo C, si bien comenzó la temporada con un L’Hospitalet 35 – 19 La Vila, del grupo B.