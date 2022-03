Enfado de clubes almerienses por no ser invitados a los JDP

Los Juegos Deportivos Provinciales de Judo comienzan este fin de semana en Garrucha con la participación de menos clubes que habitualmente. Y es que, según David García del Valle, exjudoca olímpico y miembro del Club Koudougakusya y club más laureado de Almería, ni ellos ni las escuelas del Colegio PortoCarrero, Pabellon Moises Ruiz, Viator, Vícar, Laujar, Berja, y El Ejido han sido invitadas a tal evento.

"La Federación me dice simplemente que no estamos invitados. Mi sentimiento es de impotencia, porque todos los políticos del entorno del deporte que deberían sumar con sus gestiones, lo único que han hecho en esta ocasión es ponerse de perfil y casi que aplaudir la exclusión y discriminación a la que nos ha sometido nuestra Federación en este circuito", dice García del Valle que lamenta que muchos jóvenes deportistas de la provincia no vayan a poder participar este fin de semana en Garrucha.