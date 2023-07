El Everton, dispuesto a pagarle al Almería los 40 millones de la cláusula de El Bilal

El futuro de El Bilal Touré se aleja de la UD Almería conforme avanzan las jornadas. Mientras el futbolista disfruta de sus vacaciones en Costa de Marfil, los clubes ingleses se lo rifan literalmente. Así se desprende de la información adelantada por Sacha Tavolieri (@sachatavolieri), según la cual el Everton está dispuesto a poner sobre la mesa los 40 millones de euros de la cláusula de rescisión del atacante africano para hacerse con sus servicios.

🚨🔵 #EvertonFC put 40M€ on the table for El Bilal Touré ! The #Toffees offered a 5-years deal for 4,3M€ gross amount per year. #EFC

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Wolverhampton, #NottinghamForest & #FulhamFC keen to join the fight. #WWFC #NFFC

🇮🇹 #SerieA clubs interest exists but no offer has been done… pic.twitter.com/7yWLM5Gm3x