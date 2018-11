FF presagiaba este nuevo tropiezo

Lo mejor del encuentro, por no decir que fue lo único bueno, ocurrió en sala de prensa. Después de un partido tan malo, el aficionado necesita de un análisis crítico para calmar su mal sabor y tener conciencia de que el equipo va a mejorar de cara al siguiente encuentro. Si por algo se caracteriza Fran Fernández es por poner los puntos sobre las íes y ayer tenía motivos de sobra para ello. Con voz de disgusto, en UDA Radio, el míster dijo lo siguiente sobre el encuentro de sus pupilos en el Wanda Metropolitano.

"No hay excusas para esta derrota. Hemos estado muy mal, no hemos sabido estar a la altura. No sé exactamente lo que ha pasado", comenzaba un Fran Fernández que vio cómo se equipo se disolvía como un azucarillo tras una primera media hora buena: "En el primer tiempo estábamos en la línea que queríamos y hemos tenido varias ocasiones claras, pero un despiste nos ha costado encajar el primer gol, y luego nos ha costado mucho intentar contrarrestarlo".

Tras el análisis, el entrenador del Zapillo mandó un claro mensaje a sus jugadores y a los aficionados que desbocan su euforia de manera precipitada. En cuanto el Almería pierde sus señaas de identidad, vuelve el conjunto que en las últimas temporadas ha rozado el descenso de categoría. "Este equipo crece a partir del trabajo y de la humildad, y esto no nos puede faltar nunca". Incluso indicaba que "durante la semana no hemos estado como teníamos que estar", como dijo en la rueda de prensa del pasado viernes.

El entrenador del Almería finalizaba con una reflexión que es un credo. "Está muy bien que se genere ilusión, pero esto no nos debe hacer perder el norte. Hay que estar trabajando siempre. En esta categoría hay que tener un nivel alto para poder competir ante cualquier rival".