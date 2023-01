Falu afronta el Grupo Élite sin presión

"Soy un poco escéptico en la valoración de los sorteos", eso de entrada, pero a su vez sí con matices que pueden ser considerados con antelación. Siendo una segunda vez para el URA, igualmente la comparativa puede ser de gran utilidad. Los almerienses han aprendido a afrontarlo, saben todo lo que se necesita y conocen la tremenda dificultad que entraña. Sobre el pilar del conocimiento, el del contexto y el de su propio equipo, Falu desprende como una la idea que envuelve todo lo demás que sin presión, "trabajar y disfrutar del logro conseguido, y después, si el juego nos pone en situación de seguir hacia más cosas, ir a por ellas", textualmente.

El URA ha vuelto a obrar la machada de entrar en el Grupo Élite otra vez y ahí aguardan los mejores. Por eso, "no valoramos mucho más allá del disfrute de haber conseguido este objetivo, sin resignar a nada", dicho de un modo textual. La voz de la experiencia hace pedir un único deseo: "Este torneo ya lo jugamos el año pasado, sabemos lo que es. Empezamos muy bien hasta que tuvimos dificultades en cuanto a lesiones y ya obviamente te deja sin opciones de competir. Este año tenemos un plantel aun más corto y venimos ya con lesiones arrastradas de la primera fase, así que dependemos mucho de la suerte en ese aspecto, de que nos respeten las lesiones".

Todos en el URA tienen asumido que "va a ser muy duro", manejándose también los viajes porque "no está siendo igual la convocatoria fuera que dentro por cuestiones laborales o familiares de algunos jugadores, así que imagínate ahora, que los viajes son más largos". Eso sí, esa es la parte que sí puede valorar y no está descontento: "A nivel logístico, no ha sido un mal sorteo. Nnos ha tocado un viaje a Getxo, otro a Zaragoza y otro a Barcelona, más el de Jaén, que es corto".

En cuanto a lo deportivo, "se puede hacer una valoración previa, pero después las circunstancias la van acomodando", por lo que no tiene sentido aventurarse: "Está todo por verse, pero dependerá de los partidos de local, que van a ser la clave". Más en profundidad, "son partidos en los que no habría que dejar puntos, si bien tenemos aquí equipos muy duros, caso del Alcobendas, Independiente, Zarautz y Hospitalet". Insiste en que "habría que amarrar esos partidos y después intentar sacar algunos puntos, alguna victoria, algunos bonus, fuera, con lo difícil que es eso".