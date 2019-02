Fe del CD El Ejido y del Almería B en sus refuerzos invernales

El alta frustrada de Carlos Fernández en el plantel celeste

El pasado viernes 18 de enero, el CD El Ejido anunciaba oficialmente la llegada al club celeste del delantero jiennense de 28 años de edad, Carlos Fernández. Procedente del Hércules, se trataba del primer refuerzo invernal para el equipo de José Sevilla, que ese fin de semana no pudo contar con su presencia en el partido que enfrentó a los almerienses a con el Sevilla Atlético. El técnico virgitano admitía ese mismo viernes que “no ha hecho ninguna sesión con nosotros” y que, por lo tanto, no entraría en la convicatoria para viajar a Sevilla. Desde entonces, nada más se supo del jiennense hasta que este jueves, a pocas horas del cierre del mercado invernal, el club comunicaba en un tuit que “lamentablemente no superó todas las pruebas médicas realizadas por el Club Deportivo El Ejido y, por tanto, finalmente no pudo efectuarse su fichaje”. Según ha podido saber este diario, el jugador ya llegó a tierras almerienses con una lesión que le impedirá jugar durante unos meses.