El Fenerbahçe de Jorge Jesús pregunta por el brasileño del Almería Jonathan Silva

De cuajar el interés, la UD Almería podría acometer una operación altamente beneficiosa para sus intereses dando salida a Jonathan Silva, cuya cesión al Botafogo ha sido más que discreta, con dirección a uno de los principales equipos de la liga turca, el Fenerbahçe, en condiciones ventajosas.

Según informa el 'Sabah Spor', Jorge Jesús, técnico portugués del cuadro de Estambul, habría pedido expresamente al jugador brasileño para reforzar el carril zurdo de su equipo. Según la misma fuente de información, la dirección deportiva rojiblanca habría tasado al futbolista en un precio de 2 millones de euros.

Cabe recordar que Silva aterrizó en Almería en el verano de 2019, primero de Turki Al-Sheikh al frente de la propiedad, a cambio de un millón de euros y entonces su proyección se comparaba con la de sus compatriotas Roberto Carlos o Marcelo a su edad, extremo que 3 años después no ha podido confirmar.

Fenerbahçe, Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda transferde sol bek bölgesine yoğunlaştı. Sarı-lacivertliler, bonservisi İspanyol kulübü Almeria’da bulunan, geçen sezon Botafogo’ya kiralanan Brezilyalı sol bek Jonathan Silva’yı gündemine aldı.@albandemir pic.twitter.com/KXU9XvcYmP — Sabah Spor (@sabahspor1) June 29, 2022

De aceptar el Fenerbahçe la propuesta almeriense, el club le sacaría el doble de lo que costó pese a haberse depauperado su rendimiento en este tiempo, si bien el as que tiene guardado en la manga es la petición del propio Jorge Jesús que, no olvidemos, es quien insistió en llevarse a Darwin Núñez al Benfica y que en la campaña 2018-2019 entrenó al Al-Hilal saudí (rival del Almería en un amistoso de pretemporada) entablando entonces una gran amistad con Turki Al-Sheikh. Ese detalle hace que el movimiento no sea tan descabellado.

La operación salida tomaría así un renovado impulso, a la espera de ver qué acontece con jugadores como Juan Villar, Daniel Carriço, Javi Robles, Curro Sánchez, Iván Martos o Juanjo Nieto, que tienen muy complicado vestir la rojiblanca en Primera División.

Por el momento todos ellos están citados para la vuelta al trabajo el próximo 10 de julio, con exámenes médicos previos, si bien la entidad confía que en estos doce días de margen haya podido concretar la marcha de alguno de ellos.