Fernando, el 'Cid' indálico en Ponferrada

Mario Silva ofrecía tras el entrenamiento matinal la lista de convocados para viajar mañana en vuelo chárter a León y desde ahí seguir trayecto hasta Ponferrada en autobús, donde a las 21:00 El Toralín acoge la penúltima jornada de la Liga Smartbank.

La principal novedad es que el técnico luso ha incluido en la convocatoria al guardameta Fernando, que caía lesionado en el duelo ante el Rayo, al punto de tener que dejarle su puesto a Sivera a los 28 minutos de juego. El meta murciano se quejaba de un tirón en la zona del abductor de la pierna derecha, pero tras dos pruebas diagnósticas no se aprecia que exista rotura y, en caso de haberla, sería una microrrotura que podría incluso permitirle ser de la partida con ciertas limitaciones, como no sacar de portería.

Dada la importancia del choque y tratándose de uno de los capitanes del plantel, el cuerpo técnico ha optado porque viaje 'renqueante' en plan 'Cid Campeador' para probarse durante el calentamiento, con la precaución de llevarse también al arquero del filial Jero Lario por si finalmente no pudiera ser de la partida (el club no va a forzarlo ante la disputa del play-off en caso de no lograr el ascenso directo), lo que daría nuevamente la titularidad a Sivera, que ante el Rayo fue un manojo de nervios.

La buena noticia es el regreso de Iván Balliu tras cumplir los dos partidos de sanción que le cayeron en el duelo ante el Tenerife, una lista en la que también figura el centrocampista Sergio Aguza, aparentemente recuperado de sus molestias físicas.

Las bajas son las de los africanos Wilfrid Kaptoum, que está roto y es difícil que vuelva a tener minutos en lo que resta de campaña (quizá en una hipotética promoción en caso de ser necesario) y Valentin James Ozornwafor, que vio la roja directa ante el Girona estando en el banquillo y le cayeron dos partidos de sanción.