Fernando: "Molesta lo que se está viendo, no se compite"

Fernando Martínez ha comparecido este jueves para analizar la decisiva visita del Real Valladolid este domingo (19:00) que puede significar la salvación matemática de la UD Almería o, en su defecto, tener que jugársela en la última jornada en Cornellá. El capitán rojiblanco lamenta la actitud que están teniendo los grandes en este tramo final al dejarse llevar sin competir y complicar mucho la salvación por la zona de abajo. El arquero murciano incide asimismo en el hecho de que ante los pucelanos será clave "mantener la cabeza fría" durante todo el partido.

¿Cómo llega el equipo al duelo ante el Valladolid?

"Entramos en la fase decisiva de la temporada y lo hacemos jugando en casa contra un rival directo sabiendo que si conseguimos ganar tenemos esa salvación matemática. El equipo en casa es muy fiable y ponemos las cosas muy difíciles, estamos convencidos de lograrlo".

¿La visita a San Sebastián dejó buenas sensaciones pese a la derrota?

"El partido contra la Real el planteamiento que se hizo fue muy bueno y el equipo compitió muy bien. Con once no sufrimos prácticamente y estábamos bien posicionados. A raíz de la expulsión te condiciona".

¿Ve a Luis Suárez muy tocado tras su expulsión en Anoeta?

"Luis sabe que se equivoca en una jugada fortuita con balón dividido. Ya pidió perdón en prensa a afición y compañeros y no sirve nada lamentar. Con o sin él los compañeros seguro que lo hacen igual de bien".

Lo bueno es que ya tienen la experiencia del dramático ascenso del curso pasado...

"Aparte de la experiencia de haber vivido este tipo de situaciones es importante controlar las emociones porque se resuelven por pequeños detalles. Eso puede hacer que caiga o no de tu lado".

¿Debe entender la afición que si no se gana lo importante es no perder?

"No controlamos lo que pasa alrededor ni lo que van a hacer otros equipos, por eso la mentalidad es salir a ganar el domingo. Estoy seguro de que la afición en este tipo de partidos estará con nosotros los 90 minutos. Es importante que estemos juntos. En los partidos pueden pasar muchas cosas y luego puede salir o no. Es clave mantener la estabilidad durante todo el partido, la cabeza fría es primordial. Con eso y creyendo tendremos más posibilidades".

¿Habrían firmado al principio de curso estar así a estas alturas?

"Somos un equipo en el que la mayoría de los jugadores es su primera temporada en Primera. Estar aquí a estas alturas lo hubiera firmado porque entra dentro de lo normal. A falta de dos jornadas, si ganamos en casa, seremos de Primera matemáticamente".

¿Se pasa peor luchando para subir o por no bajar?

"Se sufre tanto para subir como por no descender, aunque por ascender es más 'bonico'. Tenemos esa experiencia del año pasado y con mucha confianza".

Mejor no esperar nada de equipos ya salvados...

"Si tenemos que esperar algo de los demás equipos nadie nos va a dar nada. Debemos ganar y dejarlo zanjado porque en la últimas jornadas partidos que a priori puede pasar una cosa, no pasa. Muchos llegan con cierta relajación y ese nivel competitivo quizá lo bajan".

¿No molesta que equipos grandes bajen su nivel competitivo?

"Sí que molesta lo que se está viendo. Puedes ganar, perder o empatar, pero en ciertos partidos se ven cosas que no te gustan, y no quiero pensar en nadie. Todos podemos pensar en algún partido y molesta porque nos jugamos mucho y no se compite. Se está más pendiente de objetivos personales que de ganar un partido y sí que molesta".