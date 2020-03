Fernando: "Cuando no llegan los resultados se ve todo negro"

El Almería necesita sí o sí dejar atrás la racha de seis partidos sin ganar y el Deportivo no parece como el rival más propicio para ello, ya que el conjunto gallego es el más fiable de la segunda vuelta, con siete victorias, dos empates y una sola derrota en las últimas diez jornadas, si bien el meta Fernando confía en la reacción: "Viene un rival muy complicado, que pese a su situación en la clasificación es el mejor equipo de la segunda vuelta. Será difícil, pero jugamos en casa y eso se tiene que notar. Venimos de una mala racha con malos resultados, sobre todo en casa, y queremos cambiarla".

El capitán rojiblanco asume que con 2 puntos sobre 18 posibles haya cundido el pesimismo, pero recalca que el ambiente en el vestuario es bueno: "Es normal que desde fuera se piensen cosas. Cuando no llegan los resultados se ve todo negro, pero yo estoy dentro del vestuario y es al contrario. El equipo está muy unido y el ambiente es bueno. No hay dudas dentro y queremos que desde fuera no se vea todo negro".

En el Mediterráneo está costando más de la cuenta sacar los partidos adelante y el arquero murciano espera que no se convierta en un problema añadido: "Que juguemos en casa tiene que ser algo positivo, no negativo. Quizá las sensaciones no hayan sido las mejores, pero es momento de estar todos unidos porque el momento que viene es decisivo al restar 12 jornadas. Hay que olvidar lo que ha pasado. Con un partido de cara se verá la mejor versión del equipo porque llevamos semanas entrenando muy bien y he visto al equipo mejor en los partidos. Nos falta esa victoria para dar un cambio anímicamente".

Al igual que Aguza en la jornada del martes, Fernando no ha querido mojarse con la necesidad real de traer siete incorporaciones en la ventana de enero: "El mercado de invierno no depende de los jugadores, es normal que todos los equipos intenten reforzarse. Creo que han venido buenos jugadores para ayudar y no creo que los resultados dependan de eso. Mi reflexión es que necesitamos una victoria".

Pese a que el Zaragoza se ha distanciado a cinco puntos, el grupo todavía confía en reengancharse a la pugna por el ascenso directo en las doce jornadas restantes: "Pienso en la segunda plaza porque está todo por decidir. Esta categoría es muy cambiante, hace poco éramos líderes y teníamos al Cádiz cerca. Queda todo por decidirse y a todos les cuesta ganar. El año pasado hubiéramos firmado estar terceros a estas alturas. Cada temporada es diferente y dice lo igualada que este año está la zona de arriba".

A la hora de mejorar aspectos, Fernando incide en la concentración durante todo el encuentro y no únicamente en algunos tramos: "En Cádiz el equipo salió muy bien, controlando el partido. Algo a mejorar es mantener durante los 90 minutos esa concentración. No vale de nada ser mejor que el rival si tienes esa desconcentración que puede costarte cara. La suerte también influye".

Como portador del brazalete, Fernando reitera el apoyo del grupo al entrenador y espera que la afición los anime este sábado: "Es normal que se hable de Guti, pero el vestuario está a muerte con el entrenador y las sensaciones son buenas. El público de Almería con poco que le des, responde. Si salimos a por el partido estoy seguro de que nos van a apoyar, no me cabe ninguna duda".

La dificultad del rival puede ser un acicate positivo para el equipo en esta situación, según considera Fernando: "Creo más en las dinámicas que en la posición y el Deportivo es un equipo que en la primera vuelta no fue bien pero que en la segunda ha encarrilado siete victorias consecutivas y solo una derrota en La Romareda. Contra esos rivales el equipo sale mejor".