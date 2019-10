Fran Fernández: "El Almería es un claro candidato al ascenso directo"

Fran Fernández se ve las caras este sábado en Santo Domingo al frente del Alcorcón con el Almería por primera vez desde que optase por declinar la oferta de renovación del club rojiblanco. Una decisión que, debido a todo lo acontecido durante el verano con el cambio de propiedad, respalda de algún modo su determinación de buscar nuevas metas. Reside en tierras madrileñas junto a su familia y se ha rodeado de un equipo de colaboradores almerienses. Desde allí atiende a Diario de Almería en una semana en la que se le acumulan las peticiones de entrevistas.

¿Lo que ocurrió este verano con Óscar Fernández lo reafirma en su decisión de que dejó el Almería en el momento oportuno?

–Sí, la decisión lógicamente estaba tomada, pero sí reafirma un poco la incertidumbre que vivía el club de no saber muy bien qué iba a suceder. Se sabía que el club estaba en venta y que había varios compradores que estaban dispuestos a hacerse cargo. Ese fue uno de los numerosos motivos por los que tomé la decisión de marcharme.

Para su primera experiencia lejos del fútbol provincial se ha rodeado de un equipo muy almeriense con Héctor de segundo, Maikel de scouting e incluso ha logrado un viejo anhelo como Dani Romera, ¿cómo le está yendo?

–Muy bien, me tratan genial en el club, con mucha confianza, incluso antes de iniciar el trabajo, estoy contento con la decisión tomada.

¿Qué le aporta Héctor en ese rol de segundo de a bordo?

–Me demuestra mucha lealtad, es una persona que es un gran profesional y su experiencia como futbolista me viene muy bien. También sus ganas de crecer y de mejorar, la verdad es que estoy muy contento con su trabajo.

Y a Dani Romera ya lo tuvo en la cantera rojiblanca y lo quiso para el primer equipo...

–Es un perfil de delantero que no hay muchos en el mercado. Quería haber contado con él en la etapa anterior y esta temporada el director deportivo [Emilio Vega] ha intentado cumplir todas mis peticiones y logró que viniera Dani con una cesión con derecho a compra. Espero que siga creciendo a mi lado y podamos ayudarlo en lo posible.

¿Está satisfecho con la plantilla que ha confeccionado el Alcorcón este curso?

–Sabíamos de las dificultades de un proyecto nuevo que busca un cambio y renovación en la plantilla para rejuvenecerla un poco. Creo que ha quedado bien, hay que entender que el límite salarial no te permite mucho más y hubo que rescindir a muchos jugadores que tenían contrato en vigor. Sí estoy contento porque se ha hecho todo lo posible para hacer una buena plantilla.

¿Cuál es el objetivo del Alcorcón ahora que también tiene nuevos propietarios (el empresario estadounidense David Blitzer y el ejecutivo Iván Bravo, que dirige el proyecto ‘Aspire’ del fútbol qatarí)?

–La permanencia tranquila. Es un club que lleva bastantes temporadas en Segunda y ese es el primer objetivo, aunque somos ambiciosos y no nos ponemos techo.

¿Qué les ocurre en Santo Domingo? Solo han podido ganar al Cádiz y fue por goleada (3-0).

–Es cierto que hemos jugado partido más completos en casa que fuera. Quizá el acierto, porque remates a puerta contraria han sido más y también posesión, dominamos más los partidos, pero no tenemos el acierto de fuera.

Fuera lo están bordando y de ganar el sábado al Almería se colocarían a un solo punto...

–Tenemos 15 y queremos tener 18 lo antes posible, eso es lo único que nos marcamos. Será un partido especial, pero son tres puntos como otros cualquiera.

¿Qué potencial le ve al Almería de este año?

–Es un claro candidato al ascenso directo y su objetivo no puede ser otro porque ha habido un cambio radical del Almería que dejé hace unos meses al de ahora en cuanto a objetivos y plantilla, incluso la masa social se ha ampliado. Es uno de los mejores clubes de la categoría y es un firme candidato al ascenso.

¿Cree que mejorará los 60 puntos que usted firmó la campaña pasada?

–Lo veremos porque no es fácil. Se presupone que es candidato a subir, pero al final cualquier rival te puede ganar porque la categoría es tremendamente igualada, a pesar de la diferencia de presupuestos.

¿Su Alcorcón es tan familiar como el Almería del año pasado?

–Creo que es un club bastante más familiar porque es más pequeño, con menos masa social, las instalaciones y la gente que lleva tiempo aquí trabajando hacen un ambiente más familiar.

Gaspar, Chema o Sekou van dispuestos a reinvindicarse tras contar poco bajo su dirección, ¿qué les diría?

–No tengo mucho que opinar. Al final el tiempo pone a cada uno en su lugar. Si Gaspar no jugó la temporada pasada es porque estaban Luis Rioja y Narváez por delante y venía de una lesión importante. Siempre he creído en Gaspar porque lo entrené desde cadetes. En el caso de Chema todos sabemos la temporada que hizo Juan Carlos Real y en el de Sekou estaba Álvaro Giménez... A lo mejor no tuvieron los minutos que les gustaría, para mí hicieron un gran trabajo y aportaron bastante para que el equipo sí hiciera una buena temporada.

¿Qué mensaje le lanzaría a esa afición que lo despidió con tanto cariño?

–Tienen que estar tranquilos porque hay un proyecto muy ambicioso y seguro que le dará grandes alegrías. Soy un aficionado más y espero que le vaya todo bien.

¿Conocía a Pedro Emanuel?

–No tenía conocimiento sobre él, pero ha demostrado en principio ser un técnico inteligente, sabiendo que no tenía mucho tiempo para trabajar se ha adaptado muy rápido al equipo y a la ciudad.

¿Se ve en un futuro a medio o largo plazo dirigiendo al Almería en Primera?

–Bueno, como objetivo de futuro no me planteo nada más que entrenar a la AD Alcorcón y veremos lo que sucede, por supuesto que soy almeriense y me gustaría volver en algún momento.