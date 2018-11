Fran Fernández busca la fórmula de encajar a Narváez en el once

Fran Fernández busca la fórmula para encajar a Juanjo Narváez en el once rojiblanco para aprovechar las virtudes ofensivas del colombiano sin que el equipo se resienta a nivel defensivo. La calidad que atesora el de Pasto, unido a su gran definición en el área, lo convierten en un futbolista diferencial que genera mucho mientras está sobre el terreno de juego, tanto a nivel de asistencias como en el aspecto goleador.

El detalle no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico, que está gestando la transición para que el futbolista cedido por el Betis adquiera pronto los galones que se le presuponen. Cabe recordar que fue una de las últimas incorporaciones en el mercado veraniego y el hecho de no haber realizado la pretemporada completa con el grupo pesó a la hora de no arrancar como un fijo en los esquemas de FF.

Sus últimas actuaciones han servido para llamar a la puerta de la titularidad y por los comentarios del preparador zapillero en la comparecencia de ayer jueves, Narváez podría ser una de las novedades en el Nou Estadi para medirse al Nástic. La gran duda radica ahora en qué posición será y a quién sacrificará.

Su demarcación habitual desde que viste de rojiblanco ha sido la de extremo zurdo, a pierna cambiada, ya que es diestro y le gusta buscar los interiores como se vio ante el Dépor, por lo que siempre que ha jugado ha sido en detrimento de Rioja.

Debido a su polivalencia, Narváez puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque

Pero debido a su polivalencia también puede arrancar desde la banda diestra (sentando en tal caso a Corpas), como mediapunta (en cuyo caso el perjudicado sería Juan Carlos Real) e incluso como delantero centro, posición que él mismo ha reconocido como la suya natural.

Para ello debería sentar a un Álvaro Giménez cuyo trabajo de desgaste en las zagas rivales es indiscutible, pero quizá más aprovechable en casa ante defensas que se cierran más, mientras que a domicilio podría buscarse un ‘9’ más dinámico. Tampoco es descartable que jueguen ambos en caso de optar por un 1-4-4-2.