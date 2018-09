Fran Fernández: "El vestuario está un pelín eufórico, hay que rebajarlo"

Fran Fernández escondía su felicidad pese a la importante victoria lograda en Soria. El míster almeriense dijo lo siguiente en la sala de prensa: "Estamos muy contentos porque íbamos buscando la primera victoria fuera de casa y la logramos ante un equipo difícil y en un campo complicado.En la primera parte el equipo ha estado extraordinario, marcando tres goles, dos anulados, pero con llegada y personalidad. En la primera fase de la segunda parte hemos jugado mucho con el resultado, nos ha faltado personalidad y valentía. Ya con el segundo gol hemos estado más tranquilos. En mi posición no he visto bien los goles, me dicen que la falta es un poco dudosa y que el fuera de juego no era. Eran dos palos difíciles pero el equipo ha seguido jugando de la misma manera y hemos tenido premio. Los 25 están haciendo un trabajo diario impresionante y la prueba es la mejor que estamos teniendo porque todo el mundo aprieta y quiere jugar. Individualmente estamos mejorando, pero lo que importa es el colectivo. Seguimos sumando aunque tenemos muchas cosas que mejorar. Es un partido muy importante ante el Reus para mantener la dinámica positiva. Sentimos el respaldo de la afición y los chavales merecen un pelín más. El vestuario está muy contengo, algo eufórico y hay que rebajarlo. Queda un mundo por delante y hay que seguir".