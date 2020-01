Fran Villalba se mira en el espejo de David Silva

Fran Villalba ya es jugador de la UD Almería de pleno derecho. El volante valenciano realizaba esta mañana su primer entrenamiento con la rojiblanca y justo después era presentado de forma oficial por Mohamed El Assy, director general del club. En sus primeras impresiones, el ex del Birmingham, que firma cedido con opción a compra en caso de ascenso, destacó sus ganas de volver al fútbol español tras su corta etapa inglesa: "Cuando me transmitieron la oferta quería venir aquí para ayudar al equipo, estoy a disposición del míster desde el minuto 1 y trabajaré al máximo para lograr el objetivo".

De su corto periplo en la Championship, donde llegaba en verano y compartió vestuario con el exrojiblanco Álvaro Giménez, Villalba destaca la mejoría experimentada a nivel físico y recuerda que puede desenvolverse en todo el frente del ataque: "Estar en Inglaterra me ha ayudado a coger el físico que me faltaba y puedo jugar en cualquiera de las tres posiciones de arriba, en los extremos o como mediapunta. Tuve una relación bastante buena con Álvaro Giménez y nos ayudábamos porque fue complicado al principio".

Formado en la cantera del Valencia, se fijó como referente en su etapa formativa en la figura del internacional David Silva: "He jugado desde pequeño en el Valencia y un ídolo ha sido David Silva", comentaba al respecto.

El curso pasado militó cedido en el Numancia, por lo que conoce bien la categoría y precisamente podría debutar ante sus ex este domingo en Los Pajaritos si Guti lo estima oportuno: "El año pasado jugábamos con un sistema diferente, este año he jugado tanto por la derecha como por la izquierda y no tengo problema en rendir en una u otra, aunque donde me siento más cómodo es en banda con un 1-4-4-2".

Para finalizar, apuntaba que la primera impresión del vestuario había sido buena: "Venir aquí es un reto importantísimo en mi carrera y lo hago para ayudar al objetivo. La campaña que llevan haciendo es extraordinaria y hay que seguir peleando. Viendo al equipo creo que va en la línea buena".