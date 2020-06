Francis: "Ascender sería una gesta muy bonita"

Al contrario que a Ibiza, a usted no le vino del todo bien el confinamiento...

"Fue prácticamente llegar, recuperarme y el parón por todo esto de la pandemia. Ahora tengo partidos por delante para intentar recuperar mi mejor versión e intentar al club a ayudar a lograr el objetivo".

De las once jornadas restantes, ¿la visita a Zaragoza está marcada en rojo en el calendario?

"Ganar a un rival directo como el Zaragoza nos daría un punto más de inflexión en la tabla. Está claro que son once partidos en los que todo el mundo se va a jugar algo. Cada jornada que ganemos nos acercará más al objetivo".

FRANCIS: "CADA JORNADA QUE GANEMOS NOS ACERCARÁ MÁS AL OBJETIVO"

¿Echan ya cuentas sobre los puntos que van a necesitar para el ascenso directo?

"Prácticamente es imposible mantenerse al margen, pero cuando pita el árbitro nos centramos en nuestro partido y en conseguir los tres puntos. Luego ya tiraremos de números y viendo la tabla".

Cádiz y Zaragoza no lo van a poner nada fácil...

"Con la igualdad que hay hoy en día conseguir un ascenso sería una gesta muy bonita tanto para el cuerpo técnico y los jugadores como para el club, volviendo a la máxima categoría. Por nosotros no cabe otra cosa que el ascenso y ojalá se dé".

Usted viene de un equipo [Betis] que milita en Primera, ¿qué supondría volver a la élite como rojiblanco?

"Sería algo único para mí. No he tenido la suerte de disfrutar de ningún ascenso. He vivido otro tipo de vivencias y exigencias en el Betis. Me haría mucha ilusión. Sería una gesta muy bonita".

¿Ve algún rival tapado en esa pugna por subir?

"Hay bastante igualdad, se ha visto durante toda la liga. Hay un grupo de equipos que se han mantenido muy cerca en puntos, no hay que marcarse ningún número de victorias, sino ir partido a partido y sacar los tres puntos de cada jornada. Hay que pensar que son once finales y nada más".