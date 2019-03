Ganar, único objetivo del CD El Ejido en el Iberoamericano 2010

Tras doce jornadas consecutivas sin saber lo que es ganar, sumando solamente cinco puntos, el Club Deportivo El Ejido está más que obligado a pensar solamente en buscar una victoria en su visita al feudo de un complicado San Fernando que está luchando por entrar en los puestos de play off de ascenso, todo lo contrario a un cuadro ejidense que pelea por tratar de salir de las posiciones de descenso en una tabla clasificatoria en la que separan a ambos un total de 22 puntos.

No le queda otra a los almerienses, que no pueden demorar más su reacción, sobre todo teniendo en cuenta que, desde la llegada de Manolo Ruiz al banquillo, el equipo ha tenido una más que notable mejoría, pese a que en los tres duelos anteriores no se haya visto del todo reflejada en los marcadores. Dos empates, ante Murcia (1-1) e Ibiza (0-0), y una injusta derrota en Huelva (2-0) son los registros del conjunto del Poniente desde que Ruiz tomó las riendas de un equipo que espera encontrar en el Iberoamericano 2010 ese punto de inflexión necesario para empezar a remontar el vuelo en la clasificación.

El escenario es idóneo, ya que fue el feudo isleño donde el CD El Ejido logró su primera victoria de la historia en la categoría de bronce. Fue en la 2016-2017, gracias a un 2-3 en el que fue protagonista, al hacer el tanto del triunfo en el 89’, el delantero Samu Corral, que volverá a la convocatoria este domingo tras perderse por acumulación de tarjetas la cita en el Nuevo Colombino. Es la mejor noticia para el técnico jerezano, ya que por contra tendrá las bajas por sanción de Gabri y Jesús Rubio y por lesión de Alfonso, Emilio Cubo, Velasco, Sergio Jiménez, Vicente y Fermín.