Garitano: "Trabajamos como cabrones"

En Getafe Rubi puso la primera pica a domicilio el curso pasdo, cuando ganar como visitante parecía misión casi imposible, y en Getafe intentará sumar sus primeros puntos como técnico rojiblanco Gaizka Garitano. Será su quinta contienda liguera al frente del banquillo rojiblanco y lo cierto es que el Coliseum hoy por hoy no es plaza sencilla, puesto que los de José Bordalás acumulan siete jornadas sin ceder la derrota.

Para colmo de males, el preparador vasco tampoco ha podido contar en este parón de selecciones con cinco efectivos, dos de los cuales vienen siendo habituales en su esquema de juego, casos del senegalés Lopy y el bisauguineano Mendes, habida cuenta de que el mexicano Montes parece cederle el protagonismo a la dupla de centrales Chumi-Édgar en el eje de la zaga concatenando lesiones con citaciones de su selección.

Entrenamientos incompletos: "Están siendo semanas atípicas, llevo poco tiempo aquí y ya ha habido dos semanas con la selección. Casi un mes no los tienes a esos jugadores, pero hay que hacerle frente a esta situación. El partido del Getafe lo preparamos con poca gente del primer equipo".

Necesidad de triunfo: "Hay que intentar ganar en Getafe, no solo clasificatoriamente, sino para tener premio al trabajo diario y más positividad dentro y fuera. Siempre se vive de las victorias y de ganar y nosotros lo necesitamos".

Plano físico y táctico: "Nos hemos centrado en la preparación física porque no habíamos tenido tiempo de meter buenas palizas porque tuvimos incluso la Copa y poca gente por lesiones. La semana pasada sí pudimos trabajar muy duro para mejorar en los detalles que fallamos y son mejorables".

Ataque en cuadro: "Arriba faltan efectivos y no se puede hacer más pero sí atrás para evitar detalles que nos cuestan partidos. Al equipo se le ve cada vez mejor, está más cerca de lograr un resultado que premie el trabajo. Estuvimos cerca en Vitoria y más contra la Real".

Estilo del Getafe: "Vamos a un campo de los más difíciles de la Liga que en casa se hace muy fuerte y tenemos que dar una versión muy buena para poder ganar allí. Me gustan los equipos que tienen un estilo propio. El Getafe es de los mejores en su estilo y compite de la mejor manera en la Liga. Tiene también muy buenos jugadores y habrá que dar una buena versión nuestra. Cada vez estamos más cerca de esa victoria".

Balón parado: "La clave puede estar en las jugadas a balón parado porque los dos últimos partidos los perdimos ahí. Tenemos que ser consistentes porque cada vez se defiende mejor y en ataque hay jugadores para hacerlo bien y llevar vivos a los úlitmos minutos con pocos recambios. Se nos han escapado los puntos en jugadas de barullo en el área y ahí tenemos que ser más claros".

Sin juzgar al rival: "Cada partido es diferente, no estamos para hablar del estilo de ningún equipo porque vamos los últimos y respetamos a los más combinativos, a los que juegan directo y a los que son más o menos agresivos. No juzgamos a los rivales. Son fuertes en los duelos y las disputas, pero es lícito y hay que amoldarse".

A Marciano le falta cocción: "Marciano está más verde y me gustaba Marezi, sobre todo por físico. Está más hecho, al ser más grande te ayuda a aguantar el balón y en jugadas a balón parado. A Marciano le cuesta más, si bien tiene velocidad y nos está ayudando".

Únicos '9' disponibles: "Ramazani y Baptistao no son delantertos centro, pero son los únicos que veo que pueden amoldarse a jugar ahí arriba. Depende de las características del oponente seguiremos usándolos, ahora mismo son dos más Marciano que nos ayude unos minutos".

Discurso sincero: "Tampoco me gusta vender lo que no es. Hemos perdido y tenemos que mejorar mucho. Si queremos competir no podemos engañarnos, cuando analizamos los partidos vemos las secuencias en lo que lo hacemos mejor y se ha mejorado, pero lo digo con la boca pequeña al no ganar".

Pide más constancia: "Para ganar en Primera hay que cometer menos errores y ser más constantes. No nos está dando para ganar y me gusta llamar a las cosas por su nombre, o aumentamos el rendimiento como jugadores y técnicos o no nos dará para ganar".

Bordalás y la intensidad: "En intensidad, disputas, falta y competividad el Getafe es de los mejores y como mínimo tenemos que igualarlos, no ya superarlos porque nuestro equipo no tiene esas características. Una cosa es jugar y otra es competir, son dos cosas diferentes. No hay que olvidarse de jugar pero si a nivel competitivo no estás a la altura es muy difícil ganar".

Lesión Suárez: "Me hizo ilusión ver a Suárez en el campo, pero todavía no está"

Mensaje a la afición: "Si los de dentro no creemos ni demostramos, los de afuera no lo van a hacer. Nosotros creemos y trabajamos como cabrones todos los días para ponerles las pilas a los jugadores. Con los recursos limitados en algunos aspectos tenemos que ganar y podemos dar más".

Permanencia al alcance: "Tiempo hay porque no estamos a muchos puntos de la permanencia porque las puntuaciones están muy bajas respecto a otros años. No es insalvable ni mucho menos, el problema es que hay que ir ganando y sumando puntos. Hay que arrear y ver si se nos da de cara".

Mejoría real: "La Real es de los mejores de Europa y el equipo compitió hasta el final, eso quiere decir que no estamos lejos".

Ventana de enero: "El mercado de invierno es una oportunidad, pero queda mucho y debemos mejorar al equipo que tenemos. Cada jugador debe mejorar y cada técnico también. De aquí al 1 de enero no podemos pensar en los que faltan ni la mala suerte. Los que están pueden dar más".