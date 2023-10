Garitano: "Si un equipo que está abajo no suma más puntos en casa que fuera, está muerto"

La UD Almería afronta un partido vital contra Las Palmas (14:00 horas) en el que los rojiblancos aspiran a sumar los primeros tres puntos del curso. Gaikza Garitano ha comparecido en la sala de prensa ante los medios de comunicación antes del primer encuentro del vasco en el Power Horse Stadium. Un duelo en el que estarán Houboulang Mendes y Édgar González, pero al que no llegará Sergio Akieme, que sigue arrastrando sus problemas de isquiotibiales.

El entrenador ha asegurado que “el mal del equipo es perder tan pronto las ventajas en el marcador”. Garitano aspira a que "su Almería sea valiente”, dejando atrás el partido de Girona en el que se cometieron “errores infantiles”. Además, ha señalado que el equipo todavía “no ha hecho un partido completo de 90 minutos”.

Sobre la afición rojiblanca, el míster ha indicado que “no estamos para pedirle nada”. “¿El barco no anda? Es cierto, pero no hay que abandonarlo. Luego ya habrá tiempo de pedir cuentas”, asevera el vizcaíno. No ha querido perder la oportunidad de confirmar que “un equipo que no gana más en casa que fuera es un equipo muerto”.

¿Estos tres puntos pueden suponer una losa sin no se consiguen y puede ser un impulso si se suman?

"Vamos a pensar que es un impulso y viendo el lado positivo. Está claro que no hemos ganado, pero el partido está marcado. De ganarlo, veríamos las cosas diferentes y vamos a ver si lo conseguimos".

¿Cómo llega el equipo anímicamente y mentalmente? ¿Cuál es tu valoración de Las Palmas?

"Anímicamente, estamos peor que otros equipos de la competición como el propio Girona. Como profesionales, hay que afrontar estas situaciones. Aquí se ven a los futbolistas. Como en la vida, las cosas no siempre salen bien. Necesitamos personalidad para este tipo de encuentros. No hay que hacer un drama como sucedió el otro día con el gol del otro día. Siempre te van a pasar cosas buenas como en la primera media hora en Montilivi".

"Las Palmas es un equipo que juega muy bien al fútbol. Defienden con balón, por lo que hablan muy bien de su estructura. Pasan muchos minutos con la posesión de la pelota".

¿Tienes claro cuál es tu portero para este sábado y ocasiones venideras?

"Estamos en una situación que los jugadores tienen que hablar en el campo. Los tres porteros son buenos y cuentan con experiencia. En la cancha hablarán, son jugadores como el resto. La clave es el rendimiento inmediato y jugará quién esté mejor".

¿Es este un partido para hombres?

"He visto un compromiso alto de los jugadores. Los chicos son jóvenes y entrenan bien. Necesitan curtirse y estas situaciones les hará espabilar. Tenemos que hacerlo, eso no es una excusa. La juventud tiene aspectos negativos, pero también muchas cosas buenas".

¿Será clave tener paciencia contra un rival como los canarios?

"Los dos rivales no son iguales (Girona y Las Palmas), pero tienen en común que es muy difícil quitarles el balón. La sensación es que no estás bien porque no la tienes. Siempre te pasa: cuando aprietas, salen con pocos toques. Es incómodo este choque".

¿Cómo explica que el equipo se caiga tanto cuando encaja gol?

"El mal del equipo es perder tan pronto las ventajas y caerse cuando encajamos. Queremos a un Almería valiente, que apriete arriba. No obstante, tiramos el partido con errores infantiles. No es normal encajar tres goles en seis minutos".

¿Cuál es la situación física de Mendes, Édgar y Akieme?

"Es evidente que necesitamos recuperar a gente. Houboulang Mendes lleva entrenando tres días y estará. Édgar González ha entrenado hoy por primera vez sin molestias y Sergio Akieme no llegará a este encuentro".

¿Te gustaría tener un psicólogo en esta situación?

"Es importante el tema psicológico, más a nivel grupal que individual. Es importante tener ese apoyo del cuerpo técnico porque estamos capacitados para afrontar esa circunstancia. Éramos conocedores de este tema anímico cuando llegamos y estamos trabajando en ello".

Hemos visto muchas versiones de este equipo. ¿Crees que os estáis recuperando para mantener esa buena versión?

"Tenemos que mantener esa buena versión más tiempo. 35 minutos no son suficientes, aunque hasta el minuto 70 estamos en el partido. El equipo tiene cosas buenas, por lo que debemos alargar esa secuencia. Lo que no ha hecho el equipo es un partido completo en 90 minutos. Hay que controlar todas las variables del juego".

¿Es Leo Baptistao la solución en la delantera?

"Tenemos los dos delanteros lesionados y Leo Baptistao fue una solución a lo que no teníamos. Lógicamente, hay muchas cosas que mejorar todavía, pero nos quedamos con lo bueno también".

¿Qué espera mañana de su afición? ¿Se te ha pasado por la cabeza una defensa de cinco de inicio?

"Nosotros no estamos para pedirle nada a la afición. Ellos están a muerte con nosotros, en el mismo barco. Hay que juntarse, hacer piña. ¿Ese barco no anda? Es cierto, pero no hay que abandonarlo. Luego ya habrá tiempo de pedir cuentas. Por otro lado, nuestra idea es jugar con cuatro defensas, pero si encajas tres goles como en Girona necesitábamos sujetar más desde la zona defensiva".

¿Parte de la recuperación es convertir en un fortín el Power Horse Stadium?

"Todos conocéis la Primera División. Los partidos de casa y contra rivales directos son fundamentales. Si un equipo que está abajo no suma más puntos en casa que fuera, está muerto. Hay que sacar los encuentros de este tipo".

¿Cuál será el mensaje en el vestuario cinco minutos antes del inicio?

"Los jugadores son conscientes de la situación. Siempre el término medio es lo mejor. No hay que cargar de responsabilidad a los futbolistas, pero también hay que apretar, meter. Nos jugamos mucho este sábado. No es un partido sin más".